43e RDV agri « Le bio est-il vraiment plus écolo que l'agriculture conventionnelle ? »

Pour son prochain RDV agri lundi 1er février, Thierry agriculteur d'aujourd'hui s'attaque à un sujet polémique. Nul doute qu'il attira de nombreux auditeurs à 21 h sur sa chaîne Youtube !

« Entre l'agriculture bio et conventionnelle, laquelle est la plus écolo ? Les pratiques bio sont-elles plus respectueuses de l'environnement que les techniques conventionnelles ? Les agriculteurs ont-ils un regard objectif sur les modes de production de leurs collègues ?... » Autant de questions qui devraient piquer l'intérêt des auditeurs des RDV agri de l'agriyoutubeur Thierry Bailliet, et en capter de nouveaux, qu'ils soient exploitants agricoles ou non ! Car elles sont au cœur des débats d'actualité, entre le monde agricole et le grand public notamment, et sources à polémiques !

Alors ne manquez pas l'émission du lundi 1er février à 21 h sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui. D'autant que vous pourrez interagir en direct, dans le tchat à côté de la vidéo sur Youtube, avec les invités : @gilles_vk ou Gilles Van Kempen, agriculteur du Loiret, Émilie @NVitibio, viticultrice bio du sud de la France, Rémi Dumery ou @RemDumDum, céréalier dans le Loiret comme Gilles VK, Gaël Blard ou @gaelblard, producteur biologique dans la Drôme et Sophie Sof, la dessinatrice des visuels des RDV agri.

! N'hésitez pas non plus à laisser vos remarques et questions dans les commentaires en bas de cet article. Nous les transmettrons à Thierry agriculteur d'aujourd'hui qui y répondra, avec les autres intervenants, lundi soir.

Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc).Retrouvez les RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités,pour traiter d'un».L’émission se compose de deux parties. Une partied’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc).Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net