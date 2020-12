40e RDV agri «L'agri conventionnelle a-t-elle encore sa place dans les nouvelles pratiques ?»

Au programme de ce deuxième RDV agri "nouvelle formule", lundi 21 décembre à 21 h : « Dresser un inventaire des nouvelles pratiques agricoles, qui se développent sur le terrain : agriculture biologique, techniques culturales simplifiées, semis direct, agriculture de conservation des sols, utilisation des produits de biocontrôle, de purin d'orties, de thé de compost, etc. » et « réfléchir ensemble à l'évolution de l'agriculture », explique Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

L'objectif : déterminer si « l'agriculture conventionnelle a encore sa place dans les nouvelles pratiques agricoles ». Pour participer à ce débat, Thierry Bailliet réunira trois autres collègues agri-youtubeurs : Gilles vk agriculteur du Loiret, David Forge de la Chaîne agricole et Jean-Loup Chatard de JLC Lunelle farms, ainsi que Jacques Decools, agriculteur en Seine-Maritime et président du GIEE Sol en Caux et François Mulet, président de Ver de terre production.

Et vous, quelle est votre vision de l'agriculture de demain ? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ci-dessous et à poser vos questions sur ce sujet d'ici lundi. Nous pourrons les transmettre à Thierry Bailliet pour alimenter le dialogue de ce 40e RDV agri.

RDV agri, c'est quoi ?

RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités,pour traiter d'un».L’émission se compose de deux parties. Une partied’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc).