Sur « La route des moissons » 2022 Commandez vos autocollants pour communiquer sur vos bennes !

• CC Terre-net Média

L'opération "La route des moissons" est lancée pour 2022 ! Agriculteurs, coopératives et négoces peuvent commander, dès à présent et gratuitement auprès de l'interprofession Intercéréales, leurs autocollants. À poser sur les remorques le temps des récoltes, ils indiquent combien de baguettes, de paquets de pâtes, de verres de bière... produisent les grains qu'elles contiennent. Un moyen simple et efficace de communiquer auprès du grand public.

Déjà la 6e édition en 2022 de la campagne de communication "La route des moissons" d'Intercéréales ! Dès maintenant, les exploitants agricoles, les coopératives et les négoces peuvent passer commande de leurs autocollants pour les récoltes à venir. 50 000 autocollants sont prêts à être envoyés en juin dans toute la France. Il n'y aura plus qu'à les mettre sur les bennes quand elles démarreront ! Pour commander, c'est facile !

Vous êtes agriculteur : cliquer ICI.

Pour les organismes stockeurs (lot de 50 autocollants) : c'est LÀ. Et partagez vos photos sur les réseaux sociaux ! Et partagez vos photos sur les réseaux sociaux ! Objectif : expliquer aux consommateurs, quand ils croisent les remorques pleines de grains l'été, ce que deviennent les céréales ensuite à travers 5 messages et chiffres percutants : 1 remorque de blé tendre = 50 000 baguettes

1 remorque de blé dur = 23 000 paquets de pâtes

1 remorque d’orge = 320 000 verres de bière de 25 cl

1 remorque de maïs = 195 000 œufs ou 37 500 poulets Une façon simple et pédagogique de faire prendre conscience de l'utilité de ces cultures, et de celle des agriculteurs qui les produisent par la même occasion. « En mettant en lumière les moissons, un moment clé de l’année agricole, cette opération permet de faire le lien entre les récoltes, les céréales collectées et les produits que le grand public consomme au quotidien », souligne l'interprofession céréalière dans un communiqué. autres actions pour communiquer sur l'agriculture pendant la moisson :

La #Moisson2020 des JA se joue sur le front de la com'

« moissonneuse.fr », le site qui fait découvrir la moisson Retour sur d'pendant la

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également