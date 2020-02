Concours Devenez des Agriculteurs d'avenir

Qui seront les Agriculteurs d'avenir de 2020 ? Vous peut-être si vous participez à ce concours, qui récompense les producteurs engagés dans des projets de transition agricole, agro-écologiques notamment. À vos candidatures, la 5e édition démarre ce lundi 24 février au Salon de l'agriculture.

Les Agriculteurs d'avenir sont « de véritables innovateurs ». Ils « dessinent le futur de nos campagnes en alliant savoir-faire paysan et néo-ruralité, agriculture traditionnelle et nouvelles pratiques » et sont « la preuve qu'une agriculture d'avenir, durable, respectant à la fois les hommes et les écosystèmes, est possible ». C'est ainsi que sont présentés, par ses organisateurs, les lauréats du concours Agriculteurs d'avenir, des producteurs impliqués dans la transition agricole et dans des initiatives agro-écologiques.

Deux termes qui ne sont pas que de « belles idées » mais ont une existence concrète comme le montrent « ces hommes et ces femmes qui nous nourrissent en harmonie avec la nature » et qu' « il est plus que jamais temps, en cette période d'agribashing, de faire rayonner » à travers cette 5e édition, qui débute ce 24 février au Salon de l'agriculture. Depuis 2015 en effet, cette opération se veut « un levier, et même un accélérateur, qui finance ce type d'actions pour permettre leur mise en oeuvre ». Elle a aidé financièrement 132 agriculteurs et agricultrices pour un moment total de 1,2 million d'euros.

45 lauréats en 2020 pour une dotation de 140 000 €

Cette année, 45 exploitant(e)s seront récompensé(e)s par une dotation de 140 000 €, soit jusqu'à 16 000 € par personne. Quatre catégories sont ouvertes :

fermes ambassadrices de l'agro-écologie ,

, fermes ambassadrices de l'agro-écologie en Provence ,

, arbres, climat et biodiversité ,

, sols vivants.

Ce concours vous tente ? Vous avez jusqu'au mois de mai pour déposer votre candidature, seul, en couple ou en groupe. Celles-ci seront examinées, en juin, par un jury d'experts et les gagnants seront dévoilés dans la foulée. Les critères de sélection : « la viabilité économique, l'originalité, le caractère innovant, la dimension éducative ou collaborative des projets » ainsi que « leurs impacts positifs sur les êtres humains, l'environnement et les territoires ».

Au cours de l'été, le public pourra voter pour son agriculteur d'avenir préféré. En parallèle, une campagne de financement participatif sera lancée avec Blue Bees. La cérémonie de remise des prix aura lieu en fin 2020. Le parrain de cette édition : Patrick Worms, généticien moléculaire, président de la Fédération européenne d'agroforesterie et conseiller scientifique du World Agroforestry Center, le plus grand institut de recherche au monde sur le rôle des arbres dans les paysages agricoles.

