Concours Graines d'agriculteurs 2020 Le dépôt des candidatures prolongé jusqu'au 28 avril

En raison de la pandémie de coronavirus, un délai supplémentaire d'une dizaine de jours a été accordé pour participer à l'édition 2020 du concours Graines d'agriculteurs, organisé par Terres Innovantes, le fonds de dotation du syndicat Jeunes Agriculteurs.

Comme le concours Terres d'idées du groupe Mutualia, pour lequel les candidats ont pu bénéficier de 15 jours de plus pour répondre à l'appel à projets suite à la crise du covid-19, les dossiers pour l'édition 2020 de Graines d'agriculteurs pourront être déposés au-delà de la date limite initiale du 16 avril, jusqu'au 28 avril précisément. En cette période de confinement et d'incertitudes sanitaires et économiques, l'organisateur, Terres Innovantes, le fonds de dotation du syndicat Jeunes Agriculteurs, espère ainsi inciter davantage de producteurs installés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018 à participer à ce concours, dont le thème cette année est la communication et la pédagogie en agriculture. Ne pas oublier qu'à la clé, il est possible d'obtenir un chèque de 3 000 €, un coup de pouce appréciable quand on vient de démarrer son activité agricole.

