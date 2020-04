Concours Terres d'idées L'appel à projets prolongé jusqu'au 15 avril

En raison de la crise sanitaire du coronavirus, les organisateurs du concours Terres d'idées ont décidé de donner 15 jours supplémentaires aux agriculteurs intéressés pour déposer leur candidature. Si vous avez un projet agricole favorisant l'innovation, le dynamisme des territoires, l'emploi ou le développement durable, vous pouvez encore postuler jusqu'au 15 avril afin de bénéficier d'un soutien financier pour sa mise en place.

Avec la pandémie liée au covid-19, « les agriculteurs doivent faire face à des défis multiples et cela suscite, tout naturellement, de l’inquiétude. Depuis le début de cette crise sanitaire, le secteur a prouvé sa résilience et les actions de solidarité se multiplient. C’est dans la volonté de poursuivre ces actions positives que nous avons décidé, chez Mutualia, de prolonger la durée de notre appel à candidatures pour le concours Terres d'idées 2020 », détaille le groupe mutualiste dans un communiqué.

Les participants ont désormais jusqu’au 15 avril pour déposer leur dossier en ligne et non plus jusqu'au 31 mars comme initialement. « Plus que jamais, les producteurs agricoles sont indispensables au bon fonctionnement et même à la survie du pays et nous souhaitons leur accorder le coup de pouce qu’ils méritent. »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net