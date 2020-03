Coronavirus Report des concours d’entrée en écoles vétérinaires et agronomiques

Les mesures de restrictions imposées dans le cadre de la pandémie de Covid-19 conduisent le ministère de l’agriculture à modifier les modalités des concours nationaux d’entrée dans les écoles vétérinaires, agronomiques et de paysage, avec un calendrier décalé.

Dans un communiqué diffusé le 25 mars, « Didier Guillaume annonce que les modalités des concours nationaux d’entrée dans les grandes écoles vétérinaires, d’agronomie et de paysage placées sous sa tutelle vont être modifiées ».

Le ministre de l’agriculture participera aux travaux du comité interministériel de pilotage constitué par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, et Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, pour définir ces nouvelles modalités. Ces dernières devront assurer l’équité de traitement des candidats et leur articulation avec les dispositions prises pour assurer la tenue des autres concours et examens nationaux, assure Didier Guillaume.

Le nouveau calendrier et les nouvelles dispositions seront communiqués aux candidats et publiées sur les sites des concours concernés et celui du ministère de l’agriculture.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net