MSA et Covid-19 Une aide pour la mise en place de mesures sanitaires sur les exploitations

Pour aider les exploitants à protéger leurs salariés, la MSA propose depuis juin un accompagnement financier facilitant la mise en place de dispositifs de protection et de prévention, afin de limiter la propagation de la Covid-19.

Depuis le mois de juin, les services de la MSA proposent aux structures agricoles impactées par la crise une Aide Prévention Covid (APCOVID), un « dispositif financier exceptionnel » qui prend en charge « l’aménagement d’espaces de travail, de mesures organisationnelles, de matériel d’hygiène et de sécurité pour la mise en place des mesures de prévention et des mesures barrières », rappelle la MSA, alors que la pandémie de Covid-19 progresse en France de façon exponentielle.

Cette aide est destinée aux entreprises de moins de 50 salariés, et aux exploitations agricoles en grande difficulté et identifiées par les caisses de MSA, indique l'organisme de protection sociale. D’un montant pouvant aller jusqu’à 1 000 euros hors taxe, l’aide permet de prendre en charge à 100 % différents types d’équipements de prévention et de protection. Sont ainsi concernés les équipements de travail, par exemple les systèmes d’ouverture automatique des portes, de visioconférence, ou les voitures supplémentaires, les mesures de distanciation et de protection comme les masques, le plexiglas, les rideaux plastiques, et également les mesures d’hygiène au travail, comme les distributeurs de savon ou gel, les lave-mains, les hygiaphones, etc.

« Ce dispositif exceptionnel sera poursuivi en 2021, afin de soutenir la montée en charge de l’accompagnement et permettre à un plus grand nombre d’entreprises et d’exploitations agricoles d’en bénéficier », ajoute la MSA.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net