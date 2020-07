Covid-19 La MSA dresse un bilan de son action pendant la crise

À l’occasion de la présentation de son rapport charges et produits pour 2021, le 2 juillet, la MSA a présenté les actions qu’elle a menées auprès de ses adhérents pour les accompagner pendant la crise sanitaire.

Pour accompagner la population agricole et rurale dès le début de la crise liée à la Covid-19 et au confinement, la MSA a mis en place plusieurs mesures. 260 000 personnes fragilisées ont été accompagnées par les salariés et délégués de la MSA via l’opération « MSA solidaire, nos valeurs en action ». 66 000 contacts ont par ailleurs été établis grâce aux travailleurs sociaux de la MSA pour répondre aux situations d’urgence sociale.

Le service Agri’écoute, dédié à la prévention du suicide, « a été adapté afin de lutter contre le sentiment d’isolement », indique également la MSA. En matière de santé, des consultations à distance ont été proposées, une aide financière spécifique a été mise en place pour les dépenses liées à la protection des salariés agricoles. Des fiches techniques ont également été diffusées pour aider les employeurs à s’adapter aux mesures barrières indispensables.

Un dispositif de prévention, « MSA en action », a également été lancé dès le 11 mai par l’organisme de sécurité sociale pour valoriser les gestes de protection auprès de la population agricole et rurale.

Des propositions pour contribuer aux politiques de santé publiques

La MSA présente également 15 propositions, prenant en compte cette expérience pendant la crise et « son approche globale de guichet unique », pour « apporter une réponse efficiente à la personne sur son territoire de vie ».

L’organisme propose ainsi de mettre en place des actions pour préserver l’autonomie des personnes âgées, avec de la prévention auprès des jeunes retraités, et des ateliers à destination des plus vulnérables.

« En partenariat avec le milieu académique, la MSA développera des travaux de recherche sur l'impact de la transition agro-écologique sur la santé et sur l'efficacité de ses actions de prévention », précise-t-elle par ailleurs, réaffirmant « son engagement en matière de recherche ».

Retrouvez ici l'intégralité du rapport produits et charges de la MSA

