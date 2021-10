Alimentation Emmanuel Faber rejoint un fonds de capital-risque dédié à l'agri-food tech

Six mois et demi après son éviction du fauteuil de PDG de Danone, Emmanuel Faber a rejoint en tant qu'associé Astanor Ventures, un fonds de capital-risque spécialisé dans les jeunes pousses de l'agriculture et de l'alimentation.

« Depuis six mois, j'ai été sollicité par des dizaines d'entrepreneurs de la food-tech, des start-up de l'agriculture dans le monde entier, mais également des fonds d'investissement dans ces domaines-là. Je suis plus que jamais persuadé que demain, économie égalera écologie », déclare à l'AFP l'ancien patron de Danone.

« Pour atteindre les objectifs qu'on s'est collectivement donnés d'ici 2030 en matière de transition climatique et sociale, il y a deux grands sujets à traiter, celui de l'énergie et celui de l'alimentation et de l'utilisation des sols », fait-il valoir.

Depuis sa création en 2017, Astanor Ventures a investi dans 29 entreprises de l'agri-food tech dans le monde, dont la Française Ynsect qui construit une ferme verticale géante d'élevage et de transformation d'insectes en Picardie mais aussi La Ruche qui dit Oui!.

Basé à Bruxelles, Astanor précise avoir clôturé en 2020 ce qui a constitué « le plus important fonds d'impact au monde » dans le secteur de l'agri-food tech, avec 264 millions d'euros.

Dans un communiqué mardi, la société a salué l'arrivée comme associés d'Emmanuel Faber et de David Barber, fondateur d'un fonds américain spécialisé dans l'alimentation, « avec une mission commune : faire converger investissement et impact pour assurer la souveraineté alimentaire du plus grand nombre ».

Au terme d'une fronde d'actionnaires combinée à des divisions en interne, Emmanuel Faber a été évincé le 15 mars de la tête Danone. Entré dans le groupe en 1997, il en était devenu le directeur général en 2014 puis le PDG en 2017. En 2020, Danone a été la première entreprise cotée en Bourse à adopter le statut d'« entreprise à mission », qui lui commande de poursuivre également des objectifs non financiers, notamment sociaux et environnementaux. « La page Danone est tournée, je ne m'exprimerai plus » dessus, précise Emmanuel Faber. Début juin, lors d'une audition devant des députés, il avait estimé que le conseil d'administration de Danone s'était « compromis » avec les fonds activistes et n'était « pas en état aujourd'hui d'assurer la défense et la souveraineté » du groupe français.

