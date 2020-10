Protéines et engrais à base d'insectes Ynsect va construire une ferme verticale près d'Amiens

• AFP

L'entreprise française Ynsect, qui revendique le rang de leader mondial des protéines d'insectes, a annoncé mardi avoir complété sa troisième levée de fonds, portée à 372 millions de dollars (environ 316 M€), qui va servir à construire « la plus grande ferme d'insectes du monde », près d'Amiens.

« Après une levée annoncée de 125 millions de dollars et 23 millions de subventions en 2019, Ynsect complète » ce tour « pour atteindre 372 millions dollars, portant le montant total de son financement à 425 millions de dollars », a annoncé la société, dont la production est utilisée dans l'alimentation animale et les engrais organiques.

Cet argent va notamment lui permettre de « finaliser la construction de la plus grande ferme d'insectes au monde actuellement en cours » à Poulainville, près d'Amiens « et d'étoffer ses gammes de produits », tout « en se développant » commercialement « en Amérique du Nord ».

Ce site, « dont la mise en production est prévue pour début 2022 », vise une production de 100 000 tonnes d'ingrédients à base d'insectes par an : poudres, huiles et protéines solides sous forme de sortes de croquettes baptisées ynsass.

95 emplois devraient être créés durant la première année, et 500 emplois directs et indirects d'ici trois ans, a précisé la société.

Bravo @Ynsect pour cette levée de fond sur ce projet d’alimentation animale. C’est là aussi un enjeu de souveraineté française pour ne plus être autant dépendant des importations sud américaines. #Frenchtech https://t.co/ybsQEfK8Jo — Julien Denormandie (@J_Denormandie) October 6, 2020

Le groupe espère par la suite en « doubler la capacité » à 200 000 tonnes d'ici 2023, dont un tiers de protéines d'insectes et deux tiers d'engrais, a-t-il précisé à l'AFP. Cela passera par de nouveaux travaux pour étendre le site, financés par le chiffre d'affaires généré par la première unité de production, a-t-on précisé de même source.

Le groupe mise sur la production de scarabées Molitor afin de produire protéines et engrais « naturels et durables » comme « alternatives aux fertilisants chimiques ainsi qu'aux protéines animales utilisées en pisciculture, en alimentation des animaux d'élevage et animaux de compagnie ».

Le nouveau financement bouclé par Ynsect provient de différents apports : Astanor Ventures (investisseur principal de la série C), Upfront Ventures (basé à Los Angeles), FootPrint Coalition (de la star hollywoodienne Robert Downey Jr.), Happiness Capital (investisseur basé à Hong-Kong), Supernova Invest (premier investisseur sur le marché français des Deeptech) et Armat Group (établi au Luxembourg).

Le financement est également complété par un consortium bancaire comprenant à la fois la Caisse des dépôts, le Crédit Agricole Brie Picardie et la Caisse d'Epargne Hauts-de-France.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net