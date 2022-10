Feux de forêts Emmanuel Macron promet la plantation d'« un milliard d'arbres » d'ici dix ans

Le président Emmanuel Macron a promis vendredi « la plantation d'un milliard d'arbres » sur le territoire français « d'ici dix ans », soit l'équivalent de « 10 % de notre forêt », pour compenser notamment les incendies de forêts.

« C'est faisable », a estimé le chef de l'État en évoquant « un formidable chantier écologique et d'aménagement de notre territoire ». Il a indiqué que serait mis en place « un dispositif de financement public » pour arriver à cette fin, souhaitant en parallèle une « large mobilisation ».

« Ce que nous devons faire, c'est cet objectif d'un milliard d'arbres à la fin de la décennie, ça veut dire renouveler 10 % de notre forêt », a déclaré Emmanuel Macron, appelant à ce « que l'on travaille tous ensemble avec les professionnels, les collectivités, les opérateurs - comme l'ONF et le conservatoire du littoral - avec aussi nos jeunes, pour réussir cette planification ».

Au niveau européen, la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité prévoit à ce jour la plantation d'au moins 3 milliards d'arbres supplémentaires d'ici à 2030.

« Si nous sommes lucides aujourd'hui, cette forêt, elle est en danger parce qu'elle est menacée de toute part par le changement climatique qui nous donnera demain un climat du sud de l'Espagne dans nos régions atlantiques ou provençales », a souligné Emmanuel Macron.

La forêt joue un rôle clé pour la biodiversité, le captage du carbone - « environ 10 % de nos émissions », selon le président - et comme ressource énergétique et de matière première pour la construction. Le choix des essences à planter, qui doivent être adaptées à long terme au changement climatique, sera crucial.

Réparer et replanter

« A court terme, nous allons d'abord réparer et replanter », a annoncé le chef de l'État, un projet qui « passera par un dispositif de soutien à la reconstitution des forêts incendiées ».

Il y a deux ans, en décembre 2020, un plan de « repeuplement » des forêts de « 50 millions d'arbres » avait été annoncé par le gouvernement, pour un budget national de « près de 200 millions d'euros ».

Ce plan visait déjà à lutter contre les effets du réchauffement climatique ainsi qu'à répondre aux dégâts causés par les scolytes, des coléoptères qui creusent des trous dans les arbres fragilisés par la sécheresse.

En France métropolitaine, la forêt représente 17,1 millions d'hectares, soit 31 % du territoire et 2,9 millions d'hectares en plus depuis 1985, selon les chiffres de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).

