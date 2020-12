Agro-écologie Avant de s'installer : poser les bases avec la formation « Atterrir »

L’institut d’innovation Matrice, qui accompagne depuis plusieurs années des start-up, lance la formation Atterrir pour « apporter son expertise aux agriculteurs en devenir » et « les épauler dès le début vers des modèles de production différents, basés sur l’agro-écologie ».

La formation Atterrir débute le 25 janvier 2021 et dure six mois. 450 h d'enseignement théorique et « au plus près des réalités » du terrain, associant des modules d'entrepreneuriat, marque de fabrique de la « pédagogie Matrice », avec la pratique des techniques agricoles, agro-écologiques notamment, au sein de la ferme-école Hectare(1) (Yvelines) et d'autres exploitations partenaires. Une méthode basée sur « l'action et la participation » des apprenants pour qu'ils « montent en compétences et se lancent, confiants, dans l'aventure "agro-écologico-entrepreneuriale" ». Parmi les formateurs : des experts en agro-écologie, des ingénieurs agronomes, des producteurs installés...

« Il faut mettre à l’honneur les productions agricoles locales, à des prix justes et rémunérateurs. C’est un défi pour les exploitants agricoles et une mission pour Matrice », insiste François-Xavier Petit, directeur général de l'organisme. « Notre institut d'innovation technologique et sociale, incubateur de start-up et école d'entrepreneuriat » forme, en présentiel et en ligne, « une communauté active de "start-upeurs", codeurs, designers, chercheurs, artistes et apprenants capables de travailler ensemble pour faire grandir les idées de chacun ».

Pour étudiants et conseillers agricoles : un serious game agro-écologique



Via l'amélioration à travers un panel de critères de la durabilité d'une exploitation virtuelle, ce serious gamme agro-écologique en ligne doit permettre, aux élèves et techniciens en agriculture, de mieux appréhender les transitions agro-écologiques et d'intégrer ces enseignements dans leurs futurs conseils.



L’objectif de ce programme européen multi-partenaires Erasmus/Segae : renforcer les connaissances sur l'agro-écologie, ses pratiques, ainsi que leurs associations possibles et les résultats à en attendre. En observant directement les impacts de telles ou telles décisions, il est aussi plus simple d'identifier et de solutionner les problèmes rencontrés au sein d'une ferme.



Cet outil pourrait en outre aider les coopératives agricoles à se faire reconnaître auprès des agriculteurs comme structures d'accompagnement vers des changements de pratiques parfois radicaux ou de long terme.



Si vous êtes intéressés, il reste peut-être encore des places sur les 15 disponibles pour suivre ce programme gratuit et n'exigeant aucun diplôme préalable. Peu importe la filière et le stade d'avancement de la réflexion, tous les porteurs de projets agricoles sont les bienvenus : jeunes de plus de 18 ans en recherche d'emploi ou reconversion professionnelle, désirant créer ou reprendre une ferme, ou en transition vers l'agro-écologie. La sélection se fait sur la motivation, sur dossier puis entretien individuel.

(1) Couvrant plus de 600 ha, c'est la plus vaste ferme-école au monde. Elle doit former gratuitement 2 000 personnes par an aux métiers de l’agriculture et de l’alimentation.

