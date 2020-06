Forum des circuits courts Suivez la quatrième édition en ligne cette semaine !

Édition 2020 virtuelle pour le forum des circuits courts, l'intérêt de ce mode de commercialisation des produits agricoles étant, lui, bien réel ! Pour preuve : l'engouement pour la distribution alimentaire de proximité suite à la pandémie de Covid-19. Cette participation via internet donnera certainement un rayonnement encore plus large à cet événement organisé par les chambres d'agriculture bretonnes.

Depuis 2017, le forum des circuits courts met en relation des agriculteurs et agricultrices commercialisant leurs productions en direct ou via des canaux de distribution de proximité avec des acteurs développant des « solutions pratiques, utiles et innovantes » dans ce domaine. Cette année, crise sanitaire du coronavirus oblige, il prendra la forme de mini web-conférences de 45 minutes, accessibles gratuitement du 8 au 12 juin sur simple inscription sur le site internet des Chambres d'agriculture de Bretagne, organisatrices de l'événement.

Une nouvelle formule qui devrait faciliter sa diffusion sur l'ensemble du territoire français. Sachant que, pendant le confinement des Français pour lutter contre le Covid-19, la vente directe à la ferme ou dans des magasins de producteurs, les drives fermiers, les distributeurs automatiques de produits agricoles, les livraisons par les exploitants, le e-commerce, etc. ont prouvé tout leur intérêt et ont connu un important essor. En plus d'obtenir des infos sur ces systèmes de commercialisation, les participants pourront se renseigner sur les laboratoires d'analyses alimentaires, les matériels d'hygiène, de conservation et d'emballage pour monter un atelier de transformation, les modes de financement, les dispositifs d'aides financières et d'accompagnement...

À noter : mardi 9 juin de 10 h à 17 h il est possible de bénéficier d'un rendez-vous téléphonique personnalisé de 10 min avec l'un des partenaires du forum : Bienvenue à la Ferme, Biralux, Boulanger, Cagette.net, Chambre d’agriculture de Bretagne, Coclicaux, Condinov, Columbia, Cozinoz, le Département d'Ille-et-Vilaine, Hygiplus, Laboratoire Tregonbio, La Fourniture Laitière, Labocéa, Miimosa, Mon Labo Fermier, Panier local, Paul Cavenet, Sicalait, Sogebul’Ouest, Solaal, Weelogic - Brocéliande. Les conseillers(.ères) de l'équipe circuits courts des chambres d'agriculture bretonnes et les animateurs(.trices) de Bienvenue à la ferme seront également disponibles pour répondre à toute question.

Demandez le programme :

> Vendre ses produits en distributeur automatique, conseils et témoignage : 8 juin - 18 h

Avec les Chambres d’agriculture de Bretagne.

> Choisir sa solution de labo : atelier modulaire complet ou aménagement intérieur ? : 10 juin - 9h30

Avec Mon Labo Fermier, bâtiments modulaires équipés et panneaux sandwichs

> Matériels et consommables de mise sous vide et sous atmosphère modifiée : 10 juin - 9h30 ou 13h30

Avec Boulanger, matériels, sacs et films de conditionnement sous-vide et sous gaz.

> Produits.locaux.bzh : un nouveau site web pour relier producteurs et consommateurs : 10 juin - 11 h

Avec la Région Bretagne.

> Développer ses ventes sur les marchés et magasins à la ferme : 10 juin - 13h30

Avec Bienvenue à la Ferme.

> Les drives fermiers en Bretagne : une réponse efficace au contexte actuel : 10 juin - 18 h

Avec les Chambres d’agriculture de Bretagne à partir de l’expérience de 50 producteurs.

> Créer un drive : site web, boutique, organisation préparation et distribution : 11 juin - 9h30

Avec Panier Local, logiciel de gestion dédié aux circuits courts, site vente en ligne.

> Équipements labo : présentation d’un rail de boucherie pour accrochage des carcasses et autres équipements inox : 11 juin - 11 h

Avec Biralux, prestataire en matériel inox pour les métiers de bouche.

> Mutualiser les coûts logistiques avec la co-livraison et le co-stockage : 11 juin - 11 h

Avec Coclicaux, plateforme de mise en relation des professionnels de l’alimentaire.

> Automatiser les prises de commandes et se regrouper pour vendre en ligne : 11 juin - 11 h / 12 juin 13h30

Avec Cagette.net, plateforme pour organiser en ligne les commande.

> Le financement participatif pour développer son projet en circuits courts : 11 juin - 13h30

Avec Miimosa, plateforme de financement participatif.

> Fournitures et ingrédients pour la transformation fromagère et laitière : 11 juin - 13h30

Avec Sogebul’Ouest, prestataire en transformation de produits laitiers.

> Une solution de gestion commerciale pour vendre aux professionnels : 12 juin - 9 h 30

Avec Panier Local, logiciel de gestion dédié aux circuits courts, site vente en ligne.

> Laboratoire d’analyses cidricoles : un outil efficace pour la qualité de votre produit : 12 juin - 9h30 ou 13h30

Avec l’œnologue cidricole des Chambres d’agriculture de Bretagne.

> Conditionneuses en produits laitiers et innovations en pots plastique, verre, carton : 12 juin - 11 h

Avec Condinov, fabricant de conditionneuses en produits laitiers.

> Ne jetez pas vos invendus, donnez ! : 12 juin 11 h ou 13h30

Avec Solaal, association qui facilite le don entre agriculteurs et associations d'aide alimentaire.

> Communiquer sur votre activité avec Bienvenue à la Ferme : 12 juin - 12 h

Pour tout renseignement : Marie-Pierre Guyon, 07 87 05 30 71 ou circuits-courts@bretagne.chambagri.fr.

