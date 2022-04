Ils font l'agriculture européenne En Allemagne : jusqu'à 60 % du maïs de Friedel dans le méthaniseur

• Céline Clément Terre-net Média

Notre circuit à la découverte de l'agriculture européenne, via le livre de Christophe Dequidt, fait halte cette semaine en Allemagne. Un pays souvent pris comme exemple pour les énergies renouvelables, en particulier la méthanisation. En 2011, les grandes cultures ne parvenant plus à faire vivre les deux familles, Friedel et son père sautent le pas, profitant du 3e plan d'aides de l'État. Aujourd'hui, jusqu'à 60 % de leur maïs va dans le méthaniseur.

Le méthaniseur de Friedel consomme 25 t de matières premières par jour. Principalement du maïs, jusqu'à 60 % de sa production « suivant les années » sauf lorsqu'il fait sec, car l'agriculteur allemand « le valorise alors mieux en le commercialisant auprès d'éleveurs ». Ainsi, l'unité méthanisation, créée en 2011 pour pallier le manque à gagner en grandes cultures, sert de variable d'ajustement des revenus agricoles.

« Agriculture : un mot en voie de disparition » Voir aussi l'interview de Christophe Dequidt, à propos de son livre "Le tour d'Europe des dynamiques agricoles" : « Par exemple en 2019, outre le maïs, j'ai utilisé les betteraves sucrières. Comme elles étaient payées 30 €/t, cela me revenait moins cher que d'acheter du lisier », raconte le producteur expliquant « ne pas avoir le choix » s'agissant de l'incorporation de cultures alimentaires dans le méthaniseur. « La méthanisation, variable d'ajustement de nos revenus » D'autant que la rentabilité du blé varie, elle aussi, énormément d'un an sur l'autre. « En 2020, j'ai vendu à 160 €/t pour un rendement de 9 t/ha, soit un chiffre d'affaires de 1 440 €/ha. Mes charges variables étaient de 800 €/ha, d'où une marge brute de 640 €/ha. Avec la location des terres à 600 €/ha, j'ai réalisé une marge nette de 360 €/ha » en ajoutant les aides de la Pac, donc 40 €/ha en réalité puisque celles-ci s'élèvent à 320 €/ha. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : comment vivre des grandes cultures seulement ? Ce que permet de faire, malgré les lourdeurs administratives, l'activité méthanisation... « Il faut que l'Europe sécurise nos revenus », martèle cependant Friedel, qui aspire à partir en retraite et transmettre sa ferme à ses enfants. L'exploitation en bref

3 UTH (dont Friedel + son père)

240 ha (maïs : 100 ha ; blé : 60 ha ; betterave sucrière : 40 ha ; pomme de terre : 15 ha ; colza : 15 ha)

1 méthaniseur (2 digesteurs de 1 800 m3, 1 stockage de 4 000 m3 pour le digestat) À propos de l'unité de méthanisation

→ Matières premières :

60 % maïs (issu de la ferme + échanges contre digestat)

Pommes de terre (achat, les agriculteurs valorisant mieux les leurs aux Pays-Bas)

Lisier (achat entre 8 et 10 €/t)

→ Investissement : 2 M€ amortis sur 12 ans

→ Production d'électricité : 500 kW (l'équivalent des besoins de 1 200 habitations)

racheté par RWE (opérateur allemand) 19 cts/W (contrat sur 20 ans)



À noter, l'Allemagne a adopté :

4 plans successifs de subventions en 16 ans (2000, 2006, 2014 et 2016)

→ produire 1/3 d'énergies renouvelables

→ produire 1/3 d'énergies renouvelables une feuille de route en 2010

→ D'ici 2050, énergies primaires consommées ÷ 2

énergies renouvelables utilisées x 2

→ D'ici 2050, énergies primaires consommées ÷ 2 énergies renouvelables utilisées x 2 l'arrêt du nucléaire en 2022 au plus tard L'agriculture s'est lancée dans ce créneau et beaucoup d'agriculteurs allemands sont désormais des "énergiculteurs". Matières premières :→ Investissement : 2 M€ amortis sur 12 ans→ Production d'électricité : 500 kWracheté par RWE19 cts/WL'agriculture s'est lancée dans ce créneau et beaucoup d'agriculteurs allemands sont désormais des "énergiculteurs". Découvrez l'intégralité du témoignage de Friedel, et une vingtaine d'autres ainsi que plein d'infos sur l'agriculture européenne, dans "Le tour d'Europe des dynamiques agricoles".



Livre disponible sur le



et une vingtaine d'autres ainsi que plein d'infos sur l'agriculture européenne, dans "Le tour d'Europe des dynamiques agricoles".Livre disponible sur le site internet des éditions France Agricole série de portraits de jeunes agriculteurs français, réalisée à partir de son livre "Le tour de France des jeunes talents de l'agriculture": (Re)lire la, réalisée à partir de son livre "Le tour de France des jeunes talents de l'agriculture": Des idées et de la motivation à revendre

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également