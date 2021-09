Salon Tech&Bio L'agriculture biologique à l'honneur les 21, 22 et 23 septembre 2021

J-8 avant le salon agricole international Tech&Bio : l'évènement se déroulera, en effet, les 21, 22 et 23 septembre prochains à Bourg-les-Valence dans la Drôme. Au programme : près de 80 conférences et plus de 100 démonstrations et ateliers autour des techniques bio et alternatives. Retrouvez toutes les infos utiles concernant ce salon.

Pour cette 8e édition, les organisateurs du salon agricole international Tech&Bio annoncent un programme « plus riche que jamais » sur le thème de l'agriculture biologique. Parmi les nouveautés de l'année, l'évènement passe notamment de 15 à 18 ha de surface pour donner plus de place aux cultures légumières, proposer un nouveau pôle dédié à la télédétection, agrandir la zone grandes cultures, etc. ».

« Un évènement qui représente toutes filières »

« Cet agrandissement a été réalisé pour répondre aux demandes des visiteurs, qui souhaitent voir de plus en plus de nouveautés à chaque édition, et pour fluidifier la circulation. Un sacré défi pour un événement qui représente toutes les filières (animales et végétales) et qui fait la part belle aux démonstrations ! », note Bertand Chareyron, commissaire général du salon et chef de service à la Chambre d'agriculture de la Drôme.

Cette année, retrouvez, en effet, plus de 100 démonstrations et ateliers techniques, ainsi qu'environ 80 conférences autour des techniques bio et alternatives. Le salon réunira aussi 375 exposants de l'amont à l'aval et 150 conseillers experts.

Pour la première fois, découvrez le village du biocontrôle, en partenariat avec IBMA : « il regroupera une vingtaine d'acteurs majeurs de ce secteur en développement ». L'occasion de venir poser toutes les questions que vous souhaitez sur le sujet. Autre nouveauté : l'Espace des transformateurs. « En partenariat avec le Cluster bio, cet espace a été prévu comme un véritable carrefour de rencontres entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs, en recherche de débouchés ou de sourcing ».

En réflexion pour un projet d'installation, de transmission ou de conversion en agriculture biologique, vous pourrez aussi retrouver les experts des chambres d'agriculture et de Vivéa Formation sur le stand "Osez la bio" pour vous aider dans vos démarches.

