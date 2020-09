Employeurs et salariés La convention collective nationale agricole voit le jour

Venant compléter une série d’accords nationaux de branches et d’accords territoriaux, une convention collective nationale « production agricole /Cuma » va être très prochainement signée par l’ensemble des partenaires sociaux.

En préparation depuis trois ans, la convention collective nationale pour le secteur agricole devrait être signée prochainement, à la grande satisfaction des partenaires sociaux. Si 140 conventions collectives territoriales existaient déjà, de même que des accords nationaux interbranches (sur la durée du travail, la protection sociale complémentaire, la formation…), cette nouvelle convention instaure une nouvelle classification des emplois au niveau national.

Les accords territoriaux resteront valables notamment sur les points qui ne sont pas prévus par la convention nationale, permettant une prise en compte des spécificités territoriales. « Les conventions collectives territoriales et professionnelles existantes ne sont donc, dans le corps du texte national, pas remises en cause. Elles deviennent des accords collectifs étendus », souligne ainsi la FGA-CFDT, qui se félicite par ailleurs des « avancées sociales qui ont été obtenues concernant la prise en charge des déplacements des salariés, du travail de nuit, ou encore des indemnités de départ en retraite ».

La CFTC-Agri se félicite également « de la signature unanime à venir » de cette nouvelle convention et se satisfait d’un certain nombre d’avancées, « mais cette nouvelle convention nécessitera encore d’évoluer, en particulier sur la question des salaires et des primes, afin de mieux valoriser les métiers de l’agriculture », ajoute le syndicat.

De son côté, la FNSEA salue « un jalon décisif dans un processus de concertation constructive des organisations syndicales et patronales représentatives de la filière agricole ». « En dotant près d’un million de salariés d’une même couverture conventionnelle, les partenaires sociaux donnent un signal fort sur la vitalité du dialogue social en agriculture, et sur la capacité de la filière agricole à se structurer », ajoute le syndicat. Cette nouvelle convention doit s’appliquer à partir du 1er janvier 2021.

