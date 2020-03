Manque de travailleurs agricoles Lancement de l'initiative Des bras pour ton assiette

Face au risque de manque de bras dans certaines filières agricoles en raison de la fermeture des frontières, Wizifarm, éditeur de solutions informatiques pour le monde agricole, lance la page « des bras pour ton assiette », qui oriente vers sa plateforme en ligne mettant en relation agriculteurs en recherche de main d’œuvre et travailleurs disponibles.

À cause des restrictions de déplacement, de la fermeture des frontières, et face à l’augmentation de la demande alimentaire, certaines filières agricoles employeuses de main d’œuvre saisonnière redoutent un manque de bras. Pour y remédier, WiziFarm, éditeur de solutions informatiques lié au groupe FDSEA 51, a lancé une page web, « desbraspourtonassiette.wizi.farm », qui oriente vers sa plateforme.

Cette plateforme met en relation gratuitement l’offre des agriculteurs et les potentiels travailleurs. « Chaque fois qu’un employeur poste une offre, instantanément la plateforme lui propose des profils triés sur des critères de compétences, de disponibilités, de localisation, de qualification et de centres d’intérêts », explique le communiqué de WiziFarm. Les employeurs peuvent ensuite prendre contact avec eux via une messagerie interne.

Car si le recrutement des saisonniers par les voies habituelles sera sans doute plus compliqué, en revanche « des personnes seront disponibles du fait de la fermeture d’entreprises, d’écoles et autres activités. Ce sont par exemple des étudiants, des agriculteurs qui ont du temps disponible, des jeunes retraités, des salariés qui ont des possibilités de travail complémentaires, des personnes en arrêt d'activité forcé. En proposant de travailler sur les exploitations, elles peuvent apporter des réponses "responsables" et "solidaires" à cet enjeu de sécurité alimentaire, pendant la crise sanitaire », estime le directeur de WiziFarm.

