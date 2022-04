Crise sanitaire et Brexit Le bénéfice d'Agrial baisse

• AFP

Agrial, connu pour ses marques Florette, Loïc Raison ou Soignon, a vu son bénéfice net baisser de 12 % en 2021 en raison de la crise sanitaire et du Brexit, a annoncé lundi la coopérative normande.

« L'année 2021 a été encore plus compliquée que 2020. La restauration a été fermée pendant cinq mois (en raison de la crise sanitaire ndlr) et on a beaucoup souffert du Brexit », a expliqué Ludovic Spiers, le directeur général de la coopérative qui emploie 22 200 salariés dans le monde.

En Angleterre, où Agrial a sept usines, « on a manqué de personnel avant tout (...) Il faudrait que l'immigration reparte finalement pour qu'on ait plus de ressources », a-t-il ajouté. Agrial réalise 18 % de son chiffre d'affaires au Royaume-Uni. « On (y) a manqué aussi de matières premières pour faire tourner nos usines. On avait des carnets de commandes qui étaient bons mais on pouvait pas fonctionner normalement durant toute cette année 2021 », a aussi précisé M. Spiers.

Le bénéfice net s'est établi à 60,5 millions d'euros en 2021 contre 68,8 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires d'Agrial est lui en hausse de 4,38 % à 6,218 milliards d'euros en 2021, une augmentation qui « s'explique en partie » par « l'inflation », a ajouté le DG de la coopérative qui rassemble 12 000 producteurs.

« On parle beaucoup de l'énergie mais ce qui nous a le plus pénalisés en 2021, c'est l'augmentation des emballages, qui pour certains ont augmenté jusqu'à 30 %. Ca a été terrible », a poursuivi M. Spiers.

L'année 2022 « se présente comme une année de nouveau très très compliquée », reconnaît le DG de la coopérative qui réalise 25 % de son chiffre d'affaires à l'étranger. Le conflit en Ukraine « amène une augmentation des prix de l'énergie qui va renforcer l'augmentation de la crise sanitaire, avec cette crainte vraiment d'avoir des manques d'énergie. S'il y a des ruptures d'énergies, nous qui sommes énergivores, en agriculture, dans nos industries agroalimentaires, c'est vraiment le plus gros risque », a détaillé M. Spiers. « On commence à s'y préparer » mais « personne n'a la réponse à cette question », a-t-il admis.

Avec ses 59 marques et 280 magasins, Agrial réalise 40 % de son chiffre d'affaires dans le lait, 23 % dans les céréales, 22 % dans les fruits et légumes frais, 9 % dans la viande et 6 % dans les boissons.

