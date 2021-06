Euro 2021 Le naufrage des Bleus

Lundi 28 juin 2021, les Bleus se sont inclinés face à l’équipe suisse après une âpre bataille. Ils n’iront malheureusement pas en quart de finale de cet Euro 2021, comme l‘avaient prédit près de 16 % des répondants à notre sondage réalisé en ligne du 22 au 28 juin 2021.

Les Bleus ont été éliminés aux tirs au but par la Suisse, lundi 28 juin, après un match intense en émotions (3-3, 4-5 tab).

Le match a commencé en demi-teinte pour la France. C’est l’équipe suisse qui mène durant toute la première période. Lors de la deuxième mi-temps, les Bleus reprennent la tête du match grâce à un doublé de Karim Benzema. C’est alors que le suisse Seferovic place un second coup de tête à la 81e minute. Au moment où l’on pensait le match gagné, Mario Gavranovic égalise à la 90e minute ! Viennent alors les prolongations puis les tirs au but. C’est le tir au but raté de Kilian Mbappé (le dernier de la série) qui sonne la fin du game ! La Nati se qualifie alors pour les quarts de finale. Historique puisque ce n’était plus arrivé en compétition majeure depuis la coupe du monde de 1954.

Qui aurait pu imaginer que les doubles champions de monde puissent ne pas ramener la coupe à la maison ? Et bien 15,47 % des répondants au sondage réalisé en ligne sur terre-net.fr du 22 au 28 juin 2021 (soit 188 répondants sur 1 216).

Pour la majorité, les agriculteurs ont été plus chauvins et pensaient que l’équipe de France gagnerait la finale (38,85 %). 16,2 % pensaient que les Bleus perdraient en quart de finale alors que 20,07 % voyaient les champions du monde ne pas se qualifier en finale. Seuls 9,38 % voyaient les joueurs de Deschamps perdre la finale.

Les résultats sont indicatifs, l'échantillon (1 216 personnes) n'a pas été redressé.

