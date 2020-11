Salons agricoles Le Sival reporté en 2022

Face à la situation sanitaire inédite actuelle, Christophe Béchu, maire d’Angers, et Bruno Dupont, président du Sival, viennent d'annoncer le report du Sival en 2022.

« Nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent et chacun doit se comporter de manière réfléchie et ajustée. La décision de reporter le Sival en 2022 est la seule qui réponde à cet impératif de responsabilité et de professionnalisme vis-à-vis des partenaires, exposants et visiteurs du salon. Je mesure l’impact de cette annulation sur les acteurs de la filière et les professionnels du tourisme et de l’événement et je le regrette vivement », déclare Christophe Béchu, maire d’Angers (Maine-et-Loire).

Les organisateurs tiennent toutefois à proposer une série de rendez-vous en ligne tout au long de l'année, « pour permettre à la fois des temps d’expression et de diffusion pour l’ensemble des filières végétales », indique Bruno Dupont, président du Sival. L'objectif n'est pas de « remplacer le salon, mais d'apporter un fil rouge Sival, porteur de son ADN, celui de catalyseur des innovations, tendances et enjeux de la filière des productions végétales », précisent les organisateurs. Et le Sival donne d'ores et déjà rendez-vous à tous les acteurs du 11 au 13 janvier 2022 au Parc des Expositions d'Angers.

