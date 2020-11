Coronavirus et fêtes de Noël Les fleuristes pourront vendre des sapins de Noël à partir de vendredi

• AFP

Les fleuristes seront autorisés à partir de vendredi à vendre des sapins de Noël en extérieur, comme les autres points de vente habituels, a annoncé mardi le ministre de l'agriculture Julien Denormandie.

« Dans la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés, c'est quand même plus simple d'organiser cette vente de sapins dans la mesure où dans la plupart des cas ça se fait à l'extérieur », a expliqué en préambule le ministre sur l'antenne de la radio RMC.

« Vous aurez les lieux habituels, dans lesquels la vente sera organisée, beaucoup de lieux sont déjà ouverts, je pense aux grandes surfaces, je pense aux magasins de bricolage, aux jardineries. S'agissant des fleuristes, (...) la vente à l'extérieur là aussi pourra être organisée », a expliqué le ministre, selon lequel il sera possible d'acheter des sapins à compter de vendredi.

Le ministre a précisé qu'il serait possible d'acheter ces sapins sans avoir à les commander préalablement.

« La filière s'organise, l'ensemble des producteurs sont à pied d'œuvre et il sera possible pour chacun de nos concitoyens d'avoir accès à ces sapins à partir du 20 novembre », a conclu le ministre, qui avait annoncé dès lundi soir la parution d'un décret pour permettre la vente de sapins de Noël, sans préciser où et à partir de quand.

La vente de sapins sera possible à partir du 20 novembre dans les commerces où ils sont habituellement vendus chaque année, principalement en extérieur.pic.twitter.com/9BL370Uh73 — Julien Denormandie (@J_Denormandie) November 17, 2020

