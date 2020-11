Top articles Machinisme, Pac et marché du blé sur le devant de l'actu

Sophie Guyomard Terre-net Média

La nouvelle marque française d'outils de travail du sol et de semis, Agrowin International, a attisé la curiosité des lecteurs de Terre-net cette semaine. Parmi les articles les plus lus, retrouvez aussi : l'interview d'Hervé Guyomard concernant ses pistes de réflexion pour une Pac plus légitime et plus efficace en matière de durabilité des agricultures européennes, des conseils pour un nettoyage en règle de la chaussée suite aux travaux d'automne et l'avis de Gautier Le Molgat sur les perspectives de marché du blé...

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

Tags Top articles

A lire également