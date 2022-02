Marché de Rungis Extension prévue sur trois sites au nord de Paris

Le marché de gros de Rungis, à l'étroit dans les murs qu'il occupe depuis plus de 50 ans au sud de Paris, prévoit de construire trois plateformes logistiques au nord de la capitale, selon un rapport remis lundi au Premier ministre.

Le marché de Rungis, « aujourd'hui occupé à plus de 97 %, dispose de capacités limitées pour répondre à la hausse de la consommation alimentaire et aux évolutions des besoins des professionnels. Il y a donc un besoin important de disposer de surfaces supplémentaires d'entrepôts alimentaires frais », est-il souligné dans ce rapport consulté par l'AFP.

La Semmaris, société gestionnaire du marché de Rungis, a identifié trois sites dans l'est du Val-d'Oise à Goussainville, Roissy-en-France et Bonneuil-en-France. « Nous ne souhaitons pas artificialiser de nouvelles terres. On intervient sur des terrains qui sont déjà classés comme constructibles. La plupart du temps ce sont des friches ou des endroits où il y a eu des projets qui ont été abandonnés », affirme à l'AFP le président de la Semmaris, Stéphane Layani.

Un programme plus large, baptisé Agoralim

« Si les conditions sont réunies par les pouvoirs publics, on pourra commencer à construire dès 2025. Dès 2027, on aura engagé la majeure partie des travaux », ajoute-t-il. La Semmaris est prête à investir 700 millions d'euros dans ce projet qui a vocation pour elle à s'inscrire dans un programme plus large, baptisé Agoralim, visant à couvrir les besoins « de la terre à l'assiette » et à créer « 4 000 à 5 000 emplois directs non délocalisables ».

Il suppose que des acteurs publics et privés investissent 700 millions d'euros supplémentaires notamment pour créer, non loin de ces entrepôts, des outils de transformation de produits frais (légumerie, cuisine centrale destinée aux activités aéroportuaires) et des équipements de formation.

Le devenir du site reste un point de crispation

L'épicentre d'Agoralim ? Le triangle de Gonesse, une enclave verte de 700 hectares entre les pistes d'atterrissage des aéroports de Roissy et du Bourget, dont 280 sont potentiellement urbanisables. C'est là que des promoteurs prévoyaient de construire le mégacomplexe de commerces et de loisirs Europacity, finalement enterré fin 2019 par Emmanuel Macron.

Le devenir du site demeure un point de crispation, des défenseurs de l'environnement s'opposant à la création d'une gare de métro du Grand Paris express et d'une zone d'activités. La Semmaris propose de « sanctuariser » une centaine d'hectares de terres agricoles dans le sud du triangle, là même où devait s'installer Europacity.

Et de développer sur cette plaine céréalière des projets de maraîchage, d'horticulture et d'élevage « selon les principes de l'agroécologie », adaptés aux besoins locaux. À proximité de ces terres et de la future gare, elle suggère que soient construits une légumerie ainsi que des « équipements de formation, d'innovation et de sensibilisation au bien-manger ».

