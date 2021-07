Marché foncier Quelle évolution du prix des terres en Bretagne en 2020 ?

Delphine Jeanne Terre-net Média

À 5 960 €/ha, le prix moyen des terres et prés libres non bâtis en Bretagne progresse légèrement en 2020. On observe en revanche des écarts parfois très importants entre régions agricoles, au sein des départements, ainsi que des baisses de prix notables sur certains territoires.

L’évolution des prix du foncier en Bretagne est faible en 2020, avec une légère augmentation de + 0,9 % par rapport à 2019. Les terres libres s’échangent en moyenne à 5 960 €/ha. La hausse du prix moyen est perceptible dans les quatre départements, allant de 4 940 €/ha dans le Morbihan à 5 340 €/ha dans les Côtes d’Armor, néanmoins certaines régions agricoles connaissent une évolution à la baisse, et on constate des écarts importants à l’intérieur des départements. Lire aussi > [Carte] Marchés foncier ruraux : prix en hausse et baisse du nombre de transactions pour les terres et prés en 2020 Ainsi, dans le Finistère, les prix moyens vont de 2 750 €/ha (- 2 % par rapport à 2019) dans les Monts d’Arrée, à 7 980 €/ha dans le Littoral breton nord (+ 1 %). Dans le Morbihan, la zone du Littoral breton sud accuse une baisse des prix de - 4 % par rapport à 2019, à 3 760 €/ha. Et dans les Côte d’Armor, si les prix restent élevés sur le littoral breton nord (7 440 €/ha), ils sont en légère baisse, de - 1 %, par rapport à l’année précédente. Sur le marché des terres non bâties louées, le prix moyen est de 4 830 €/ha, en hausse de + 3,7 % par rapport à 2019. Au total, 7 920 transactions ont eu lieu l’année dernière sur les terres agricoles bretonnes, 9 % de moins qu’en 2019, une diminution liée à la crise sanitaire qui a ralenti les échanges au premier semestre. Pour plus d'informations > Prix du foncier : un nouveau site pour connaitre gratuitement le prix des terres et prés

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également