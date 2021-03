Prix du foncier Un nouveau site pour connaître gratuitement le prix des terres et prés

Mis en ligne par le groupe Safer, le 31 mars, le site le-prix-des-terres.fr permet à tous de connaître le prix moyen des terres et prés, des vignes ou des forêts, de façon gratuite.

L

e-prix-des-terres.fr, c’est le nouveau site lancé le 31 mars par le groupe Safer. Destiné aux propriétaires de biens agricoles ou ruraux et aux personnes projetant d’en acquérir, cet outil permet de connaître la valeur moyenne des terres et prés, vignes ou forêts dans différents secteurs.

Les prix sont accessibles jusqu’au niveau de la commune, en cliquant sur la carte de France. L’utilisateur peut « naviguer dans les différents niveaux géographiques de chaque marché, ou saisir une recherche, pour consulter gratuitement les prix moyens, les analyses et les indicateurs du marché jusqu’au niveau des petites régions agricoles pour le marché des terres et prés et des appellations viticoles pour le marché des vignes. Au niveau communal, des informations complémentaires sont proposées aux internautes, selon les régions, en fonction de leur projet (évaluation, achat ou vente) », précise le groupe Safer.

