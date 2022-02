20 ans d'A.D.I.Valor 77 % des plastiques agricoles recyclés contre 30 % des plastiques alimentaires

A l’occasion du salon de l’agriculture, l’association ADI-Valor, qui fête ses 20 ans cette année, expose une série de portraits illustrant les acteurs du quotidien qui permettent le recyclage des emballages agricoles à chacune des étapes de la filière. L’objectif est de mettre en avant cette démarche volontaire, et les solutions déployées par l’agriculture avec l’ambition d’atteindre prochainement le 100 % recyclé.

Avec 89 000 tonnes de plastiques agricoles recyclées en 2021, soit 77 % des plastiques utilisés en agriculture, l’agriculture fait figure d’exemple quand on sait que seulement 30 % des plastiques alimentaires sont recyclés en France, a rappelé Christophe Grison, président d’A.D.I.Valor, le 25 février. Depuis 20 ans, cette association mise en place par les filières agricoles prend en charge cette question importante du recyclage des déchets agricoles. Une démarche volontaire, initiée par la profession sans contrepartie économique, à laquelle une exposition photo grand format rend hommage dans les allées du Salon de l’agriculture.

Toutes les étapes du recyclage

31 portraits de femmes et d’hommes qui agissent à chaque étape, de l’exploitation agricole jusqu’à l’unité de recyclage, sont ainsi mis en avant. Le parcours commence avec le tri sur l’exploitation. « 95 % des agriculteurs sont d’excellents trieurs », indique Pierre de Lépinau, directeur général d’A.D.I.Valor. Les emballages sont ensuite conservés sur l’exploitation, où ils sont apportés deux à trois fois par an à un point de collecte. Ce dernier remet à l’exploitant une attestation dont l’importance est désormais croissante, d’autant que l’idée de lier une partie des aides de l’éco-régime de la future Pac aux bonnes pratiques de recyclage a été avancée, ajoute Pierre de Lépinau.

Le point de collecte fait ensuite une demande d’enlèvement à A.D.I.Valor, qui mobilise une centaine d’entreprises spécialisées dans la collecte des déchets. Les camions emportent les emballages jusqu’à une plateforme de routement, où ils sont compactés, avant d’être renvoyés cette fois à des entreprises de recyclages (en France ou en Europe). Les plastiques sont ensuite lavés, broyés et fondus pour être transformés en granules, matière première du plasturgiste. Ils seront ensuite réintégrés dans la fabrication de nouveaux produits.

Une ambition, arriver au 100 % recyclé

Si les résultats sont bons, A.D.I.Valor vise mieux et ambitionne de collecter 100 % des déchets, et de parvenir à recycler 100 % de ce qui est collecté. Sur ce dernier points, les choses avancent, avec l’ouverture prochaine, cette année dans l’Orne, de la première usine au monde capable de recycler les filets agricoles (qui conditionnent les fourrages). Une autre première mondiale va également voir le jour, cette fois dans le sud de la France, avec une unité capable de recycler les films de paillage pour couverture de sol, un déchet jusque-là impossible à recycler car trop difficile à nettoyer. « Et là, on saura recycler tous les plastiques », salue Pierre de Lépinau.

Dans les trois ans, cinq unités de recyclage nouvelles spécifiquement dédiées aux déchets agricoles devraient voir le jour, ajoute-t-il. Reste également à travailler sur l’éco-conception, pour des produits moins consommateurs de ressources dès le départ. Mais pour ses 20 ans, A.D.I.Valor peut néanmoins se targuer d’un bilan très positif, qui a même conquis le photographe du projet, Didier Michalet.« J’étais un peu sceptique en commençant le travail, car j’ai une sensibilité écolo, et ça fonctionne vraiment bien ! », reconnait l’homme, qui travaillait pour la première fois avec le monde agricole.

