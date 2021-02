[Revue des réseaux] #SemaineRGA Infos clés, témoignages : mobilisés pour donner envie d'être agriculteur !

Retour sur la Semaine du renouvellement des générations en agriculture, qui a lieu chaque année en février. En 2021, pour cause de crise sanitaire, elle s'est passée essentiellement sur les réseaux sociaux, du 8 au 13 février, et revêt encore plus d'importance puisque la session annuelle de Jeunes Agriculteurs sur cette thématique a été annulée. Objectif : susciter des vocations en montrant les multiples facettes du métier d'exploitant agricole, à travers les parcours et projets tout aussi multiples de jeunes installés.

Chaque jour, une facette du métier d'agriculteur à découvrir

C'est ce que proposait notamment le syndicat national Jeunes Agriculteurs sur Twitter, entre le 8 au 13 février 2021, pour la Semaine du renouvellement des générations ou la #SemaineRGA.

Une profession qui a du sens

Être agriculteur, c'est avoir un métier qui a du sens !

C'est choisir de participer à une mission essentielle : nourrir ???. C'est un métier vivant, qui permet d'être au contact de la nature, de son terroir et de son territoire.

Faites le choix de l'agriculture ! pic.twitter.com/kVlBSxhgxC — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) February 8, 2021

Diversifiée

Être agriculteur, c'est avoir des tâches diversifiées !

C'est faire le choix d'un travail où les jours ne se ressemblent pas, où les compétences et les missions sont multiples ! C'est choisir où l'on apprend tous les jours

Faites le choix de l'agriculture ! pic.twitter.com/Ndr7wpjwx7 — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) February 9, 2021

D'innovations

Être agriculteur, c'est avoir un métier d'innovations !

C'est se former tous les jours, continuer d'apprendre, essayer, s'informer sur les nouvelles pratiques et les expérimenter ! C'est progresser constamment !

Faites le choix de l'agriculture ! pic.twitter.com/FlV8MrfJ0Q — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) February 10, 2021

où on est son propre patron

Être agriculteur, c'est être à la tête d’une entreprise du vivant !

Participer à la vie économique de son territoire, et mener des projets pour son exploitation !

Si vous voulez être votre propre patron, faites le choix de l'agriculture ! pic.twitter.com/Rd2FzFC9G2 — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) February 11, 2021

Au contact de la nature

Être agriculteur, c'est travailler avec le vivant !

Entretenir les paysages, être au quotidien avec la biodiversité, observer et accompagner la faune et la flore.

Si vous voulez être au contact de la nature, faites le choix de l'agriculture ! pic.twitter.com/hz2BYTr7GY — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) February 12, 2021

Et des humains

Être agriculteur, c'est un métier humain !

Faire partie d'un réseau d'acteurs locaux qui contribue au dynamisme des territoires, travailler tous les jours avec des techniciens, collègues ou fournisseurs.

Si vous aimez le contact, faites le choix de l'agriculture ! pic.twitter.com/6478vTqaLW — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) February 13, 2021

Autant d'intérêts rassemblés également dans la définition que donne à sa profession le président des JA de Dordogne, Pierre-Henri Chanquoi.

Le réseau JA lance aujourd’hui sa semaine nationale dédiée au Renouvellement des Générations en Agriculture (RGA) ??. En Dordogne, notre Président Pierre-Henri CHANQUOI vous partage son billet d’humeur ?? Publiée par Jeunes Agriculteurs Dordogne sur Lundi 8 février 2021

Des témoignages vidéos de jeunes récemment installés

Sur Facebook et Twitter, sur les comptes et pages JA de nombreux départements, des témoignages vidéos de jeunes récemment installés ont été diffusés.

En Île-de-France , Jordan Pasdeloup : « Même non issu du milieu, on peut s'installer en céréales »

En effet, ce passionné de nature, d'agriculture, de matériel et de technologie a repris, à 22 ans en hors cadre familial, une exploitation de 80 ha en Seine-et-Marne, et est en même temps salarié dans une autre ferme.

En Dordogne , Sabine Moynac : « Relever quotidiennement des défis technico-économiques pour faire toujours mieux »

Sabine est l'ambassadrice de l'installation départementale. Installée seulement depuis avril 2020, elle trouvé ses deux associés grâce au répertoire départ installation (RDI). Pour « conforter son choix », elle a réalisé un stage de parrainage. La jeune femme de 28 ans apprécie « la diversité des tâches » qu'elle effectue. Elle aime « se remettre régulièrement en question » et s'efforce « d'innover pour assurer la durabilité » de l'exploitation de polyculture-élevage.

#JA24 vous présente son ambassadrice installation ????‍??, Sabine MOYNAC du GAEC DES SAINTS, installée en 2020 du côté de... Publiée par Jeunes Agriculteurs Dordogne sur Lundi 8 février 2021

En Corse , Andréa Angeli veut « préserver le patrimoine foncier familial »

La jeune éleveuse de bovins viande bio, avec un atelier de diversification d'huile d'olive, a effectivement à cœur de « protéger les terres agricoles à fort potentiel, situées sur le littoral donc très convoitées ». « N'hésitez pas à choisir ce métier qui apporte de grandes satisfactions tous les jours ! », lance-t-elle.

Dans le Maine-et-Loire , pour Valentin Butet : « Un héritage familial depuis quatre générations »

Le producteur de Charolaises insiste sur l'importance de bien se former et communiquer sur l'agriculture, sur les réseaux sociaux entre autres.

En Mayenne , « Le projet de vie » de Mélanie Legrand

Une installation progressive sur 10 ans a permis à la jeune femme et son mari « de prendre leur marque, d'apprendre des cédants leur savoir et leur savoir-faire (acquis depuis plus de 34 ans) et de bien comprendre le fonctionnement de l'exploitation ».

Dans l'Orne , Maxime Vaugeois : « Connaître des obstacles, les surmonter et savoir évoluer, c'est de la vie d'un chef d'entreprise »

Après un an en Gaec à quatre associés, le jeune homme s'est réinstallé en EARL avec son frère en viande bovine et céréales. Aujourd'hui, il s'épanouit complètement dans son métier où il apprend chaque jour de nouvelles choses.

44e RDV agri de Thierry agriculteur d'aujourd'hui sur ss chaîne Youtube : Suivre, ce lundi 15 février à 21 h, lesur ss chaîne Youtube : « S’installer en agriculture : est-ce encore possible ? »

Et aussi :

Piloter son entreprise et sa vie. (Michael Ravagnet, Tarn)

David Champclou (Sarthe) : « L'esprit d'entreprendre, l'envie d'indépendance et la fierté de nourrir les gens »

La liberté et le partage d'expérience me font kifer ! (Marion Laroche, Cher)

Marion Laroche poursuit : « En plus, les années se suivent et ne se ressemblent pas. J'arrive à allier travail, vie de famille et loisir et je ne ressens pas les contraintes que je voyais quand mes parents étaient agriculteurs. L'agriculture, c'est pas ce que tu crois, alors il faut oser ! »

Jordan Muhlematter (Haute-Saône) : « Être en Gaec, une force pour affronter les difficultés » techniques, économiques et liées au travail

Thomas Fortoul (Hautes-Alpes) : « Travailler dans d'autres fermes en France et à l'étranger pour affiner son projet »

Jérémy Diais (Loire-Atlantique) : « Accueillir des stagiaires et des apprentis pour leur faire découvrir le métier »

Déjà au milieu des vaches dans mon cosy... (Marie, étudiante en licence agricole, Haute-Loire)

Parmi les autres messages véhiculés durant plusieurs jours

« La place croissante des femmes » : 30 % des actifs

« Le très bon taux d'insertion professionnelle » : 82 à 93 % selon les diplômes

Dans les métiers agricoles, le taux d'insertion des jeunes diplômés est très bon !

?82% pour les titulaires d'un BAC Pro

?90% pour les titulaires d'un BTSA

?93% pour les études supérieurs longues

Le taux de réussite aux examens est quant à lui de 87,2% pic.twitter.com/vlRePGKh6u — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) February 11, 2021

« Des installations pérennes » : 99 % des jeunes installés sont encore là 5 ans après

#SemaineRGA Encore en 2019, le dispositif d'accompagnement à l'installation des porteurs de projet en agriculture fait ses preuves ! Publiée par Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté sur Dimanche 14 février 2021

De nombreux échos dans la presse

Sur France 3 Centre par exemple.

Merci @F3Centre de m’avoir permis d’évoquer, pour les @JeunesAgri, le défi du renouvellement des générations en agriculture. En @RCValdeLoire, plus de 60% des agriculteurs ont plus de 50 ans. pic.twitter.com/5xYs2u5bA9 — Maxime Buizard (@MaximeBuizard) February 14, 2021

Sur France Bleue Périgord, Guillaume Testut, vice-président des JA Dordogne, a indiqué que de plus en plus de jeunes se tournent vers l'agriculture après avoir travaillé dans d'autres secteurs, pour « revenir à des valeurs essentielles » que l'on retrouve dans le monde agricole. Il a également pointé certaines difficultés telles que le capital de plus en plus important pour s'installer.

Guillaume TESTUT, notre Vice-Président en charge de l’installation, était en direct ce matin sur France Bleu Périgord ?? pour parler du renouvellement des générations en agriculture ! ?? #RGA #JA24 Publiée par Jeunes Agriculteurs Dordogne sur Mercredi 10 février 2021

Tout comme sur France Bleue Hérault, où Annabelle Vidal, vice-présidente des Jeunes Agriculteurs, explique que c'est lorsqu'elle était animatrice en centre de loisir qu'elle a décidé d'entreprendre une reconversion professionnelle vers l'agriculture. Elle souhaite ainsi contribuer à la promotion de ce métier auprès des plus jeunes, car elle a pu se rendre compte qu'ils connaissaient peu ce milieu.

#SemaineRGA ???? Notre responsable installation, Annabelle Vidal a pris la parole ce matin sur France Bleu Hérault pour... Publiée par Jeunes Agriculteurs de l'Hérault sur Mardi 9 février 2021

Et même sur France Inter.

A qui confier sa ferme après une vie de labeur dans les champs ? 200 fermes disparaissent chaque semaine en France.

?? "Agriculteur cherche repreneur", un reportage de @mjdelepaul à suivre demain, 9h, dans #Interception. https://t.co/TDpFVtlsKv pic.twitter.com/thk8ssyElI — France Inter (@franceinter) February 6, 2021

