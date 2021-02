44e RDV agri « S’installer en agriculture : est-ce encore possible ? »

« S’installer en agriculture : est-ce encore possible ? » : un vaste débat, de nouveau, pour le 44e RDV agri de Thierry agriculteur d'aujourd'hui, lundi 15 février à 21 h sur sa chaîne Youtube ! Car au-delà de concerner ceux qui se destinent au métier d'agriculteur, la réponse impacte le renouvellement des producteurs agricoles, nombreux à atteindre l'âge de la retraite, et donc le devenir de beaucoup d'exploitations, de filières, de territoires...

Outre @gilles_vk, autre agriyoutubeur qui animera la discussion, Thierry Bailliet a bien sûr convié plusieurs jeunes ou futurs jeunes exploitants qui, au centre de cette problématique, sont parmi les mieux placés pour en parler :

Parmi les sujets qui fâchent et qui ne manqueront pas d'alimenter les échanges :

Et les multiples interrogations qui se posent :

> Et vous ? Vous avez sûrement sur des remarques, témoignages ou questions dans ce domaine.

Exprimez-vous, dans les commentaires, en bas de l'article ! Vos propos seront relayés lors du RDV agri de lundi. Ainsi, les invités pourront vous apporter leur regard.

RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités,pour traiter d'un».L'émission se compose de deux parties. Une partied'une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d'un ordinateur, d'une webcam, d'un micro et d'une bonne connexion internet et de suivre l'émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d'une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l'application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc).