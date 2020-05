30e RDV agri Théo : « S'installer en agriculture sans être du milieu, c'est possible ! »

Devenir agriculteur, quand on n'est pas issu du monde agricole, est certes plus compliqué mais pas insurmontable ! La preuve ce soir à 21 h avec Théo Joyeux, futur éleveur, lors du 30e RDV agri de Thierry agriculteur d'aujourd'hui, diffusé sur sa chaîne Youtube. En racontant son parcours, il donnera des explications et des conseils à ceux qui souhaiteraient se lancer.

Théo Joyeux s'en réjouit : on peut réussir à s'installer en agriculture même si on n'est pas du milieu agricole ! Que tous ceux qui en doutent et voudraient devenir agriculteur alors qu'aucun membre de leur famille ne travaille dans une ferme, voire n'ont qu'un lien très éloigné avec la campagne, se rassurent et écoutent ce soir à 21 h sur Youtube le témoignage de ce futur éleveur.

Lors de ce 30e RDV agri de Thierry agriculteur d'aujourd'hui, il détaillera son parcours d'installation hors cadre familial, les démarches qu'il a réalisées, les difficultés rencontrées et l'appui dont il a pu bénéficier.

éleveurs installés hors cadre familial.

RDV agri, c'est quoi ?



RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa un agriculteur et/ou un expert pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

