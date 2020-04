[29e RDV agri] Travaux de printemps Plusieurs agriyoutubeurs partagent leurs ressentis face au covid-19

Depuis le début de la crise sanitaire du covid-19 et du confinement de la population, les agriyoutubeurs prennent régulièrement la parole sur leur réseau social de prédilection, Youtube, mais aussi sur Twitter, Facebook... Pour montrer, comme Thierry agriculteur d'aujourd'hui, Antoine Thibault alias Agriskippy ou encore Thomas Graindorge notamment que les agris, eux, ne sont pas confinés et que le travail dans les champs continue pour nourrir les citoyens. Mais également que le boulot se poursuit avec les vaches et dans les prairies. Certains d'entre eux ont même proposé des problèmes de mathématiques agricoles pour faire travailler les enfants privés d'écoles.

C'est pourquoi Thierry agriculteur d'aujourd'hui a convié plusieurs agriyoutubeurs à venir échanger sur la façon dont ils vivent ces travaux de printemps un peu atypiques avec la pandémie de coronavirus. Rendez-vous donc, ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube, pour son 29e RDV agri.

RDV agri, c'est quoi ?



état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc).

RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoitpour traiter d'un».L’émission se compose de deux parties. Une partied’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :