Fruits et légumes frais « Tassement » de la consommation de bio en France dû à la crise

• AFP

Les professionnels des fruits et légumes s'inquiètent d'un « tassement » de la consommation de fruits et légumes bio en France en fin d'année et alertent les pouvoirs publics sur « l'adéquation » de la consommation et de la production biologique qui, elle, ne cesse de progresser.

« En fin d'année, au 3e trimestre, nous avons eu une baisse de 1 % de la consommation de fruits et légumes bio, un ralentissement sans doute dû à la crise » qui constitue un « avertissement », a déclaré Laurent Grandin, président de l'interprofession Interfel lors d'une conférence de presse mardi. « Ce n'est pas un déclin, c'est un tassement » a dit M. Grandin. « Personne ne sait à quel niveau se fixera la consommation de bio qui jusqu'à présent était plutôt portée par des historiques et des CSP+ » a-t-il ajouté. Au total sur l'année, les fruits et légumes bio, qui représentent quelque 10 % du total des fruits et légumes consommés en France restent néanmoins en progression, avec une hausse de la consommation estimée à quelque 5 % pour l'année 2020 par Interfel, par rapport à une croissance régulière de +7 à +8 % les années précédentes. « On alerte les pouvoirs publics pour qu'ils regardent dans quelle mesure il y a adéquation entre les facteurs d'encouragement du développement et la consommation, et qu'ils nous aident à réguler cette situation » a ajouté M. Grandin. « Nous pensons qu'il y a une forme de suspension liée à une crise économique à venir, autour de la consommation en général et la consommation du bio en particulier dans la mesure où quand le consommateur a des arbitrages à faire, il regarde aussi ses capacités de dépense », a-t-il souligné. Les prix des fruits et légumes bio sont « entre 30 à 50 % plus élevés » en moyenne que ceux des produits non bio selon les saisons, a-t-il rappelé. « Il y a un risque de se retrouver avec une offre surabondante par rapport à la demande » a-t-il ajouté. Pour en savoir plus sur la filière des légumes : Légumes en conserve et surgelés - La filière des légumes transformés face à un contexte inédit

