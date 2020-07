Examens agricoles et coronavirus Un taux de réussite record en 2020 pour une année scolaire atypique

Avec deux à trois mois de cours à distance, sans retour au lycée jusqu'aux grandes vacances pour certains élèves, des épreuves annulées et remplacées par un contrôle continu intégral, l'année scolaire 2019-2020 aura été mémorable à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Tout comme le taux de réussite aux examens. Dans l'enseignement agricole, il atteint 92,6 % (Bac, Bepa, Capa et BTS), soit 6,5 points de mieux qu'en 2019.

L'année scolaire 2019-2020 n'aura pas été facile pour l'ensemble des élèves, en particulier pour ceux devant passer un examen tels que le brevet des collèges, le CAP (certificat d'aptitude professionnelle), le BEP (brevet d'études professionnelles), le bac ou le BTS. En raison du coronavirus, les lycéens, notamment, ont été privés de lycée de mi-mars à début juin voire jusqu'aux grandes vacances pour certains. Certes, ils ont eu des cours à distance mais qui ne peuvent se substituer entièrement au niveau pédagogique à l'enseignement en présentiel, d'autant que les jeunes ne sont pas tous égaux vis-à-vis de l'équipement informatique ou d'internet, ni concernant l'apprentissage (aptitudes, motivation...). D'où une part de décrocheurs, qui a augmenté au fil du temps.

Dans la voie agricole, toutes les épreuves écrites et orales ont été remplacées par le contrôle continu (sauf pour le rattrapage du baccalauréat, à l'exemption de la Guyane où la reprise de l'épidémie a contraint à reporter ces oraux à la 2e quinzaine de septembre). Autant de bouleversements qui se sont avérés perturbants mais ont été compensés par un taux de réussite particulièrement élevé : 92,6 % (75 850 candidats) contre 86,1 % en 2019 (entre 80 et 85 % selon les années) : 92,9 % pour le bac professionnel agricole, 98,3 % pour le bac technologique STAV (sciences et technologies de l'agronomie et du vivant), 90,4 % pour le Bepa, 96,1 % pour le Capa et 91,4 % pour le BTSA. Les candidats non reçus à cette session de juin pourront, de manière exceptionnelle, se présenter à certaines épreuves en septembre, après analyse du livret scolaire et autorisation du jury d’examen.

