France Relance 7 millions d’euros accordés aux premiers projets de structuration de filière

Le ministère de l’agriculture a annoncé les huit premiers lauréats de l’appel à projet sur la structuration de filière, dans le cadre du plan de relance. Ils bénéficient de 7 millions d’euros, sur les 45 M€ de cette mesure.

Huit lauréats ont d’ores et déjà été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet « structuration de filières agricoles et agroalimentaires », issu du plan France Relance. Ces premiers projets bénéficieront ainsi de 7 M€ sur l’enveloppe totale de 45 M€. On y trouve par exemple le projet « 110 Bourgogne » en Bourgogne-Franche-Comté, qui a pour objectif de sécuriser et valoriser la production des agriculteurs locaux sur des critères de qualité, via le développement de nouvelles techniques de stockage sans insecticides.

Les projets sélectionnés concernent des filières diverses : ruminants, avec Atelel (Guyane), cunicole (projet Evalap), productions végétales (Sensoriel, dans le Centre Val-de-Loire), fruits et légumes (Le Panier Provençal, en Provence Alpes Côte d’Azur), tomates d’industrie (Louis Martin Production, en Provence Alpes Côte d’Azur), avicole (Œufs de nos montagnes, en Auvergne Rhône-Alpes), et les grandes cultures, avec 110 Bourgogne ou Ceptador (betteraves, dans les Hauts-de-France).

Une deuxième vague de lauréats sera dévoilée en juin. L’appel à projet, qui permet de financer les investissements immatériels (études, ingénierie de projet, assistances techniques…) ou matériels (fabrication de prototypes, construction d’atelier, création de lignes de production et de transformation, …) est toujours accessible. Les dossiers peuvent être déposés ici.

