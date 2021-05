Plan de relance Alimentation locale et solidaire : 6 M€ versés à 9 associations

Terre-net Média

Dans le cadre de l’appel à projet « alimentation locale et solidaire » du plan de relance, neuf associations vont recevoir six millions d’euros pour renforcer leurs réseaux et mettre en œuvre des projets de circuits courts. Solaal, l’APCA, Trame ou encore la FNCuma font partie des lauréats.

Six millions d’euros viennent d’être attribués à neuf associations nationales pour mettre en œuvre des projets destinés à lutter contre la précarité alimentaire et à favoriser l’accès aux produits frais en circuits courts. Ce financement fait partie de la mesure « alimentation locale et solidaire » du plan de relance. 24 millions d’euros supplémentaires seront attribués d’ici l’été à pour soutenir les associations locales, précise le ministère de l’agriculture. Ces premiers financements récompensent des projets qui répondent à trois enjeux : meilleur marquage territorial de l’action associative, essor de nouveaux modes d’accès aux produits frais et locaux, et meilleure information et sensibilisation des publics les plus précaires à la consommation de produits frais et locaux. Communiqué ?? | #FranceRelance : 9 associations vont bénéficier de 6 millions d’euros pour développer des projets au service d’une alimentation locale et solidaire ?https://t.co/VR9A4nGPgf — Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (@Agri_Gouv) May 10, 2021 Ainsi, l’association Solaal, qui coordonne les dons agricoles, sera soutenue pour la création de deux nouvelles antennes en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les autres associations soutenues, l’APCA déploiera de son côté des casiers de produits frais et locaux auprès de publics précaires. Lire aussi >> Plan de relance : 110 M€ d'aides pour soutenir l'alimentation locale

Tags APCA

Consommation

