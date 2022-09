Déforestation en Amazonie Carrefour interpellé sur ses fournisseurs

• AFP

L'ONG de défense de l'environnement Mighty Earth a demandé lundi au groupe Carrefour de renforcer sa politique de lutte contre la déforestation de l'Amazonie, en cessant notamment de travailler avec certains fournisseurs.

Pour accompagner la publication d'une pétition, quelques militants de l'association, accompagnés notamment de l'euro-députée Michèle Rivasi, ont déployé une banderole "Carrefour nous enfume" devant un magasin parisien de l'enseigne. Selon une étude rendue publique lundi par l'ONG, au Brésil, où Carrefour a racheté en juin Grupo Big et est leader, « deux-tiers des 102 produits répertoriés (...) proviennent de la société JBS (...) régulièrement ciblée pour des cas de déforestation ».

Mighty Earth assure également que la société « LDC, principal fournisseur de poulets et d'œufs pour les marques propres du groupe Carrefour en France, (...) s'approvisionne auprès de la société (américaine) Bunge », importateur de soja également lié à la déforestation.

« Nous demandons à Carrefour d'être transparent sur la chaîne d'approvisionnement et d'avoir plus d'ambition », a déclaré à la presse Boris Patentreger, directeur France de l'ONG. « Carrefour a clairement un pouvoir de levier », a-t-il ajouté en appelant le distributeur à exclure de ses partenaires des sociétés comme « JBS, Bunge ou Cargill », autre importante entreprise américaine de négoce agricole.

Carrefour dit « se mobiliser beaucoup sur le sujet »

Sollicité par l'AFP, Carrefour s'est dit « un peu surpris » par cette campagne. « On se mobilise beaucoup sur le sujet de la déforestation », a dit Carine Kraus, directrice de l'engagement du groupe. Elle a souligné que deux abattoirs fournissant ses filiales au Brésil et dans lesquels « la situation avait l'air plus critique, ont été tout de suite suspendus le temps de l'enquête », après la publication d'informations par Mighty Earth.

Par ailleurs, Carrefour Brésil a annoncé vendredi un plan d'action, en créant notamment un « comité forêt » doté d'un « panel d'experts » sur la déforestation. L'objectif est de réduire de 50 % d'ici 2026 et 100 % en 2030 ses approvisionnements provenant de zones considérées comme particulièrement en danger.

Concernant la France, Carrefour a souligné « discuter avec LDC pour qu'ils s'approvisionnent rapidement uniquement en soja non importé par Bunge », mais que « cela prend un peu de temps ». « C'est un premier pas mais ce n'est pas suffisant, » a commenté Boris Patentreger. En mars dernier, des groupes indigènes et ONG avaient assigné le groupe Casino en justice pour vente de produits liés à la déforestation en Amazonie. Une médiation initiale devait avoir lieu cet été.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net