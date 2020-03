Coronavirus La FNSEA demande des mesures d’incitation à l’emploi

Rassurée quant au classement de l’agriculture comme secteur prioritaire par le gouvernement, la FNSEA attire cependant l’attention sur l’importance de faciliter l’emploi dans le secteur, dans cette période difficile liée à la pandémie de Covid-19.

« Après échange avec le ministre de l’agriculture, il est, ce matin, confirmé que les activités agricoles ne sont pas concernées par ces restrictions d’activités. Dans ce moment difficile pour l’ensemble des Français, la fourniture de produits agricoles et alimentaires est en effet une priorité absolue », indique la FNSEA dans un communiqué diffusé le 17 mars, après les nouvelles mesures de restriction annoncées le 16 mars par le président de la République.

Si les agriculteurs et salariés agricoles peuvent poursuivre leur activité, le syndicat appelle cependant le gouvernement à « porter un regard spécifique sur la poursuite de l’activité agricole qui va nécessiter l’embauche de nombreux salariés, alors que les travaux des champs et les premières récoltes débutent. À l’heure des fermetures de frontières, des mesures d’incitation à l’emploi et des assouplissements administratifs en agriculture sont nécessaires et urgentes ».

La FNSEA souligne également la situation difficile de certaines activités agricoles non alimentaires et donc non prioritaires, comme les secteurs de l’horticulture et les pépiniéristes, qui auront besoin très rapidement d'un soutien économique adapté.

COVID-19

Le marché aux fleurs varois à fermé

Tous les producteurs varois jettent leurs fleurs ,après les inondations le Covid-19... Année catastrophique pour l'agriculture varoise .

Courage à tous nos agriculteurs varois et Français.

La FDSEA 83 vous soutien.#fnsea #FDSEA83 pic.twitter.com/OHLqfU6uu6 — Grimaud Laurent (@GrimaudLaurent1) March 17, 2020

