Covid-19 et agroalimentaire Un guide de bonnes pratiques pour une poursuite sécurisée de l’activité

Très sollicité en cette période de pandémie, le secteur de l’agroalimentaire doit s’adapter pour continuer à travailler tout en respectant la sécurité sanitaire des salariés. L’Ania, la Coopération agricole et quatre organisations syndicales de salariés ont diffusé un guide de bonnes pratiques pour une mise en place sécurisé du plan de continuité de l’activité dans les entreprises.

Diffusé le 26 mars par l’Ania (association nationale des industries alimentaires), la Coopération agricole, et quatre organisations syndicales de salariés (FGA-CFDT, FGTA-FO, CFE-CGC AGRO, CFTC-CSFV), un guide de bonnes pratiques « présente les mesures barrière et de prévention indispensables pour garantir la sécurité des équipes, des recommandations très concrètes en matière de dialogue et communication avec les salariés, les fournisseurs et l’administration », dans le cadre de la poursuite de l’activité en cette période de pandémie de Covid-19.

[CP] #Coronavirus : guide des bonnes pratiques pour aider les entreprises à mettre en place le plan de continuité d'activité. Pour lire le communiqué de presse et consulter le #PCA, cliquez ici ?? https://t.co/M5wl50i2so pic.twitter.com/2aHSzw9pV8 — ANIA (@ANIA_FRANCE) March 26, 2020

Il s’agit d’assurer la sécurité sanitaire des salariés ainsi que celle des produits. « La politique d’utilisation des masques fait l’objet d’une mise au point très précise dans un contexte de grande tension sur le sujet », précise le communiqué des organisations. Le document détaille également « des mesures permettant l’adaptation de la chaîne d’approvisionnement, comme la vérification des plans de continuité des fournisseurs clients et prestataires ».

Les organisations précisent que l’organisation du travail, tout comme le plan de continuité de l’activité, doivent continuer à être repensés en fonction des contraintes actuelles.

