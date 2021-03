[Campagne 2020] Betteraves Demande d'indemnisation des pertes liées à la jaunisse à déposer avant le 16/04

La plateforme d'indemnisation des planteurs de betteraves sucrières impactés par la jaunisse en 2020 est ouverte depuis le 8 mars 2021. Les demandes peuvent être déposées en ligne jusqu'au 16 avril prochain.

Le dispositif d'aide exceptionnelle en faveur des planteurs de betteraves impactés par le virus de la jaunisse en 2020 a été ouvert par FranceAgriMer le 8 mars 2021.

« Ce dispositif vise à indemniser une partie du préjudice financier induit par la perte de rendement constatée la campagne dernière par rapport à un rendement annuel de référence calculé sur la période 2015-2019, déduction faite d’une franchise de 30 % pour les planteurs assurés au titre de l’assurance multirisques climatiques et de 35 % pour les planteurs non assurés », explique l'établissement national. « Le forfait d’indemnisation par tonne de betterave non fourragère est de 26 € par tonne de betterave à 16° de sucre . »

Les demandes d'aide peuvent être déposées depuis le 8 mars à 12h et jusqu'au 16 avril prochain à 12h sur le site de téléprocédure dédié.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net