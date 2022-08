Sécheresse et changement climatique E. Borne va lancer l’élaboration d’un nouveau plan national d’adaptation

Le compte-rendu du conseil des ministres du 24 août précise que la préparation du nouveau plan national d’adaptation au changement climatique sera lancée dès la rentrée, pilotée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture et le ministre de la transition écologique ont présenté le 24 août, lors du conseil des ministres de rentrée, une communication sur la sécheresse et les évènements climatiques extrêmes de l’été.

Sans annoncer de nouvelles mesures pour le moment, les ministres ont dressé un premier bilan de cette sécheresse, alors que l’été 2022 « devrait se situer au 2e rang des étés les plus chauds observés en France depuis 1900 », le plus chaud étant l’été 2003. 2022 s’avère également être « la deuxième année avec la plus faible pluviométrie, derrière 1976 », avec un déficit pluviométrique de - 33 % sur la période janvier-juillet, l’ensemble des régions étant concernées.

Face aux conséquences dramatiques de cette météo sur la production agricole, le gouvernement a activé un comité national et des comités départementaux agricoles, ouvert le régime des calamités agricoles, et prévu plusieurs mesures d’accompagnement, annoncées le 22 août. Une cellule interministérielle de crise a également été activée par Elisabeth Borne le 5 août.

Par ailleurs, « dès la rentrée, la Première ministre réunira les membres du Gouvernement pour lancer la préparation du nouveau plan national d’adaptation au changement climatique afin de renforcer encore la protection des Français face à ces événements extrêmes qui vont être amenés à s’intensifier dans le futur », précise le compte-rendu du conseil des ministres. L’élaboration du plan sera confiée à Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, « en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et en lien avec tous les ministères intéressés ».

« Ce nécessaire travail sur l’adaptation aux impacts des dérèglements environnementaux se fera de pair avec les efforts visant à atténuer le changement climatique en doublant le rythme de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre », précise le compte-rendu.

