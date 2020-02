Budget européen Emmanuel Macron bataille sur la Pac avant le salon de l'agriculture

Emmanuel Macron est monté au front jeudi à Bruxelles sur la Politique agricole commune (Pac), affirmant sa détermination à « se battre » pour la défendre face aux attaques de certains pays au sommet extraordinaire sur le budget européen.

L'issue de cette bataille restait incertaine jeudi soir alors que le sommet se prolongeait. Mais elle sera scrutée de près au salon de l'agriculture que le chef de l'État doit inaugurer samedi matin à Paris.

À son arrivée à Bruxelles, Emmanuel Macron a clairement fixé sa priorité pour le sommet : « d'abord se battre pour avoir une politique agricole commune au rendez-vous de nos ambitions ». Il l'a ensuite défendue face aux 26 autres dirigeants alors que la Pac et le montant global du budget étaient « fortement attaqués par les pays du nord », selon l'entourage du président.

Budget européen : la France va se battre pour avoir une politique agricole commune au rendez-vous de nos ambitions. Cette politique, c’est celle qui permet de nourrir les Européennes et les Européens. pic.twitter.com/MElCHDprU0 — Élysée (@Elysee) February 20, 2020

Pour lui, « le compte n'y est pas » car la proposition de compromis présentée par le président du Conseil européen, Charles Michel, alloue à la Pac un montant réduit de plus de 50 milliards d'euros sur 2021-2027, par rapport à l'exercice précédent. « Je souhaite que les prochaines heures, que les prochains jours nous permettent d'améliorer la copie », a-t-il ajouté, en se déclarant ainsi « prêt » à faire durer le sommet si besoin.

Le chef de l'État ne sera pas seul à la manœuvre car, selon Paris, la Pac est défendue par « une vingtaine de pays », surtout de l'est et du sud de l'Europe. En témoignaient la présence de quelque dizaines de tracteurs, venus notamment des pays baltes ou de Belgique, à proximité des bâtiments de l'UE.

« Budget fort »

La baisse du budget de la Pac est proposée par la Commission pour compenser en partie le départ de l'UE du Royaume-Uni, qui était un contributeur net, et pour financer les politiques dites « modernes », comme la lutte contre le changement climatique, la sécurité ou la migration, au détriment des politiques « traditionnelles » comme l'agriculture ou la cohésion (l'aide aux régions les moins développées).

Piliers historiques de l'UE, ces deux dernières représentent environ 60 % du budget de l'UE. Ce coup de rabot est soutenu par un groupe de pays riches, comme les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et, dans une moindre mesure, l'Allemagne.

La dernière proposition mise sur la table par Charles Michel consacre un peu plus de 329 milliards d'euros à la Pac pour la période 2021-2027 (à prix constants 2018). C'est plus que ce qu'avance la Commission (324,2 milliards) dans sa proposition initiale mais cela reste bien en-deçà de l'enveloppe dédiée à la Pac dans le cadre financier pluriannuel en cours : près de 383 milliards d'euros.

« Tout le monde veut plus de sécurité alimentaire, d'environnement etc... Mais qui le fait au final ? Ce sont les agriculteurs dans leurs exploitations », a plaidé Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole français. « On demande toujours plus aux agriculteurs, cela ne peut pas se faire avec un budget moindre », a-t-elle ajouté.

"Nous plaidons pour un budget #PAC maintenu avec l’intégration de la préservation de l’environnement, la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité qui sont des extensions faites par les agriculteurs" @ChLambert_FNSEA @RMCDecouverte @RMCinfo pic.twitter.com/RA3ms38iK3 — La FNSEA (@FNSEA) February 21, 2020

Appelant « Emmanuel Macron à défendre un budget fort pour la Pac », la Confédération paysanne, syndicat classé à gauche, affirme que la politique de Bruxelles devrait « être en cohérence » avec « l'ambition de transition agro-écologique » que « la France et l'Europe affichent fortement ».

Ces discussions interviennent alors qu'une réforme de la Pac est attendue. Initialement prévue pour être mise en œuvre dès 2021, elle a pris du retard car elle dépend d'un accord sur le budget.

Pour Emmanuel Macron, l'Europe reste, malgré les difficultés, « la seule voie possible » pour assurer l'avenir de l'agriculture française. « Sortir de l'Europe, comme le propose le Rassemblement National, c'est condamner l'agriculture française en livrant à eux-mêmes nos agriculteurs sans aide ni protection », affirme-t-il dans un entretien devant être publié vendredi par des quotidiens régionaux.

Au fil des décennies, la défense de la Pac est devenue un exercice incontournable pour les présidents français à Bruxelles. Jacques Chirac avait ainsi marqué les esprits en 2002 lorsqu'il avait conclu un accord avec le chancelier allemand Gerhard Schröder pour établir le cadre de l'Europe agricole.

En 2013, au cours du précédent sommet consacré au budget pluriannuel, la discussion sur la Pac avait déjà été vive. Et François Hollande, le président de l'époque, s'était targué d'avoir évité le pire en limitant la baisse de l'enveloppe dévolue à l'agriculture.

