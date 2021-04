Plan stratégique national Future Pac : l’État s’engage à prendre en compte les conclusions du débat public

Dans une décision publiée le 4 avril au Journal officiel, le ministère de l’agriculture assure qu’il prendra en compte les enseignements du débat public sur les objectifs du plan stratégique national concernant la future Pac. Le rapport final de la commission nationale du débat public a été remis au ministre début janvier.

Alors que beaucoup d’agriculteurs s’inquiètent des orientations qui seront prises par le gouvernement dans le plan stratégique national (PSN), déclinaison de la future Pac, le ministère de l’agriculture a assuré qu’il prendrait en compte l’analyse issue du débat public. « L'État tiendra compte des enseignements du débat public sur les objectifs du plan stratégique national conduit par la Commission nationale du débat public », indique une décision publiée le 4 avril au Journal Officiel.

« Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation transmet à la Commission nationale du débat public une analyse détaillée du rapport qui lui a été adressé à l'issue du débat public précité, accompagnée des réponses à chacune des 1 083 propositions reportées dans le compte-rendu de la commission particulière du débat public », précise le texte.

Une prise en compte pour la hiérarchisation des objectifs et les budgets

Signée par le ministre de l’agriculture, la décision rappelle les objectifs auxquels devra répondre ce plan stratégique national, qui doit être finalisé dans les prochaines semaines.

Souveraineté alimentaire et autonomie protéique, accompagnement de la transition agro-écologique, compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires, mais également « un objectif d'équilibre territorial et de confortement du revenu agricole dans l'activation des différents outils de ciblage des aides » sont définis comme les axes prioritaires du PSN.

« Le plan stratégique national tiendra compte des enjeux identifiés par le débat public » en ce qui concerne la hiérarchisation de ces objectifs « et notamment la répartition des budgets affectés aux objectifs », précise aussi la décision.

Le plan stratégique national fait aujourd’hui l’objet d’une réunion entre le ministre de l’agriculture et les organisations professionnelles agricoles. Dans l’attente de réponses claires, une partie des agriculteurs de la FNSEA et de JA ont manifesté vendredi dans le grand bassin parisien. Dans la région Centre, la mobilisation a lieu aujourd’hui « contre les injustices de la Pac 2023 ».

