Jeunes agriculteurs L’âge limite d'éligibilité des administrateurs JA passe à 38 ans

Proposée lors du dernier congrès de Jeunes agriculteurs, en juin dernier, l’évolution de l’âge limite des administrateurs de JA a été repoussée à 38 ans lors de l’Université d’hiver du syndicat.

« L’objectif est notamment de mieux adapter notre réseau et sa structure à son environnement socio-démographique, alors que la moyenne d’âge à l’installation et à l’engagement syndical recule », indique Jeunes agriculteurs, qui a entériné le recul de l’âge limite d’éligibilité de ses administrateurs à 38 ans, lors de son Université d’hiver. Il s’agit, pour le syndicat, de s’adapter au recul de l’âge à l’installation, qui est aussi une opportunité : « les nouveaux profils sont souvent plus mûrs, formés et ont déjà eu un parcours professionnel, parfois même dans un autre secteur », indique JA. D’après la MSA, l’âge moyen à l’installation est désormais de 36 ans.

[#CP] JA recule l’âge d’éligibilité de ses administrateurs à 38 ans

Découvrez notre CP ici ??https://t.co/qUyg5Rwclt pic.twitter.com/G47INKlSbL — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) December 2, 2021

Le syndicat a également voté deux autres critères : la limitation à deux mandats consécutifs à un même échelon pour les présidents et secrétaires généraux (à partir de l’échelon départemental), et « l’obligation de quitter ses fonctions à JA dès lors que l’on est candidat déclaré au titre de titulaire, suppléant ou remplaçant pour des élections parlementaires, nationales ou européennes, de conseiller départemental ou régional ».

