Sécheresse La Confédération paysanne demande des mesures urgentes pour aider les paysans

Dans le cadre de la sécheresse actuelle, la Confédération paysanne appelle le Gouvernement à prendre de mesures urgentes pour « permettre le maintien de l’activité paysanne » et à revoir, à plus long terme, la gouvernance de la gestion de l’eau.

Dans un contexte de sécheresse inhabituel, mais qui pourrait survenir plus fréquemment dans les années à venir compte tenu du réchauffement climatique, la Confédération paysanne « appelle les pouvoirs publics à prendre les décisions permettant de vivre avec la diminution inéluctable de la ressource en eau ».

Le syndicat demande en urgence « de réserver l’utilisation de l’eau aux productions vivrières en priorisant l’abreuvement des animaux et l’irrigation des surfaces maraîchères, arboricoles et de petits fruits », et de déclencher une aide pour compenser les pertes actuelles et à venir des paysans, en mobilisant le fonds des calamités agricoles même pour les productions assurables ».

A moyen terme

A moyen terme, la Confédération paysanne souhaite l’interdiction de l’approvisionnement des méthaniseurs avec les fourrages ou la paille, qui devraient être réservés à l’alimentation des animaux, et la création d’une aide au transport de fourrages

Enfin, « les politiques publiques agricoles doivent également être revues pour permettre de favoriser les pratiques agricoles les plus économes en eau, les autres secteurs d'activité devant mener de front la même réflexion », ajoute le syndicat.

