Confinement La FNSEA et JA lancent un appel pour sauver la gastronomie française

La FNSEA et JA lancent un appel pour sauver la gastronomie française

Delphine Jeanne Terre-net Média

À l’approche des fêtes, le deuxième confinement met en difficulté un certain nombre de filières agricoles, d’autant plus que la plupart des lieux de restauration hors domicile sont fermés. Dans ce contexte, la FNSEA et Jeunes agriculteurs ont appelé au patriotisme gastronomique et à amplifier la consommation de produits français.

