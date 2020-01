Remaniement ? Le départ de Didier Guillaume se précise

Le ministre de l’agriculture devrait officiellement lancer samedi sa campagne pour les élections municipales à Biarritz, ce qui rend plus que probable son départ du Gouvernement dans les prochaines semaines.

Didier Guillaume, candidat à la mairie de Biarritz, devrait lancer ce samedi 11 janvier sa campagne, a indiqué Europe 1 le 7 janvier. Dans un mail dont Europe 1 reproduit une copie, le ministre de l’agriculture invite « personnellement » ses soutiens « à l’annonce officielle de [sa] candidature pour être maire de Biarritz ».

On peut logiquement penser que ce « premier évènement de campagne » (selon les termes employés par Didier Guillaume dans son message) sera suivi par sa démission du gouvernement dans le courant du mois de janvier, pour se consacrer pleinement à son objectif électoral.

Pour le moment, le parti présidentiel n’a pas encore soutenu de candidat à Biarritz, et le choix sera d’autant plus difficile qu’un autre membre du gouvernement, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne, figure sur la liste du maire sortant Michel Veunac (Modem), qui souhaite obtenir l’investiture de LREM.

