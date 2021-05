Réforme de la Pac Le ministre présente les premiers arbitrages nationaux de la Pac

Delphine Jeanne Terre-net Média

Le ministre de l’agriculture a dévoilé le 21 mai les premières orientations de la future politique agricole commune, qu’il axe sur cinq priorités : production qualitative, transition agroécologique, agriculture de demain, sortie des dépendances et création de valeur sur le territoire. Taux de transfert maintenu entre premier et deuxième pilier, maintien du paiement redistributif à 10 %, maintien du budget de l’ICHN, augmentation des aides au bio, doublement des aides aux protéines, ou encore création d’une aide couplée maraichage font partie des annonces, et pour Julien Denormandie, ces arbitrages n’ont rien à voir avec l’immobilisme dénoncé par des ONG et la Confédération paysanne.

