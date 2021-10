Revenu des agriculteurs Le Parlement adopte de nouvelles mesures de protection

Le Parlement a adopté définitivement jeudi soir, par un ultime vote du Sénat, de « nouvelles règles du jeu » pour protéger la rémunération des agriculteurs dans les relations commerciales avec industriels et distributeurs. Le gouvernement veut une mise en œuvre « le plus tôt possible ».

L'objectif de ce nouveau texte est de compléter la loi Alimentation ou « Egalim », votée en 2018, qui n'a pas tenu ses promesses en termes de rémunération pour les agriculteurs. La proposition de loi prévoit en outre de rendre obligatoire l'indication du pays d'origine pour les produits agricoles et alimentaires. « Nous faisons le choix de la confiance », a déclaré la rapporteure centriste Anne-Catherine Loisier, tout en disant ses craintes que ces dispositions « ne soient encore pas à la hauteur des espoirs des agriculteurs ». « Il est de la responsabilité des acteurs de la chaîne alimentaire de respecter ces règles », a averti Micheline Jacques (LR). Lire aussi : Rémunération des agriculteurs − Vote final jeudi au Sénat d'« Egalim 2 » À gauche, le groupe PS a voté le texte, « sans illusions, avec le sentiment du travail inachevé », a indiqué Franck Montaugé, tandis que l'écologiste Joël Labbé l'a voté « à reculons ». Le groupe CRCE à majorité communiste a lui refusé ses voix. « Je mettrai en consultation dans les plus brefs délais les projets de décrets d'application », a indiqué le ministre de l'agriculture Julien Denormandie.

