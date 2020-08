Sécheresse Le stockage de l’eau, solution contre les incendies, pour Irrigants de France

Alors que les agriculteurs doivent, cette année encore, faire face à la sécheresse et que parallèlement des incendies importants se sont déclarés dans le sud de la France, Irrigants de France rappelle que le stockage de l’eau est une des solutions à ces problématiques.

Cette année encore, la sécheresse aura des conséquences importantes sur les récoltes, mais aussi sur les forêts françaises victimes de plusieurs incendies. Or, « des cultures bien vertes, parce que bien irriguées, forment un pare-feu naturel, de même que les différents points d’eau, qu’ils soient naturels ou créés par l’homme. L’irrigation permet également de rafraîchir les parcelles en pleine canicule », rappelle Irrigants de France dans un communiqué diffusé le 11 août.

« Dans un contexte de sécheresses de plus en plus sévères, l’abandon des cultures irriguées, l’interdiction des retenues ou le refus de les mettre en eau, serait une attitude totalement irresponsable qui aurait pour effet d’augmenter le risque d’incendies et leurs conséquences économiques, humaines et environnementales », souligne le syndicat qui demande à faciliter la réalisation d’infrastructures de stockage de l’eau dans le cadre des projets de territoire, projets que le gouvernement a promis de débloquer mais qui restent difficiles à mettre en œuvre.

« La lutte contre les incendies fait partie des rôles attribués aux retenues d’eau d’ailleurs équipées de rampes d’accès pour les véhicules de pompiers », indique par ailleurs Irrigants de France pour rappeler que l’intérêt de ces retenues d’eau n’est pas uniquement agricole.

