Artificialisation des sols Les propositions peu agricoles des géomètres pour y mettre fin

Partageant la nécessité de parvenir à « zéro artificialisation nette » des sols visée par le gouvernement, l’ordre des géomètres-experts a publié le 23 janvier un manifeste de 10 propositions pour stopper la destruction des espaces naturels, agricoles et forestiers causée par un changement d’usage et de structure des sols.

Pour faire respecter l’instruction du 29 juillet 2019, qui vise « zéro artificialisation nette » d’ici 2050, l’ordre des géomètres-experts a publié le 23 janvier un manifeste en 10 propositions, offrant notamment aux élus locaux « de les accompagner pour répondre aux défis et aux enjeux posés par cet objectif légitime, et qu’ils partagent, mais qui implique une connaissance fine des territoires ».

Ces propositions sont d’ailleurs un peu différentes de celles qui émanent généralement des syndicats agricoles et de la FNSafer. Par exemple, les géomètres préconisent de faciliter le développement de l’agriculture urbaine, ou de séparer, à travers les outils réglementaires, les « surfaces de pleine terre » des « surfaces artificialisées », arguant que « des espaces verts modèles tels des parcs ou jardins à forte biodiversité sont aujourd’hui définis comme artificialisés, quand certains espaces agricoles de grandes cultures intensives sont d’une pauvreté environnementale indéniable ».

Les géomètres préconisent par ailleurs de redynamiser les zones rurales, pour réduire les déplacements quotidiens vers les métropoles, et de préserver les centre-bourgs pour prévenir la délocalisation des espaces de services et commerciaux périurbains. Ils souhaitent à cet égard « faire de la reconquête de tous les bâtiments vacants une cause nationale en dotant les collectivités de moyens d’actions forts ».

Enfin, sur un plan plus agricole, les géomètres suggèrent d’« accompagner le monde agricole dans sa transition vers une agriculture durable et nourricière. La mobilisation, par exemple, des procédures d’Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), favoriseront le développement d’une agriculture locale également actrice de la préservation tant des paysages que de la biodiversité », indique le manifeste.

